Piedone, pe cai mari: „Nu colaborez decât cu cetăţenii”

Cristian Popescu Piedone, preşedintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) şi candidat la Primăria Capitalei, a deschis vineri Consiliul Naţional al partidului, subliniind că politica trebuie făcută în Parlament, la Guvern şi la Preşedinţie şi nu la Primăria Capitalei, unde administratorii trebuie lăsaţi să facă ce ştiu ei mai bine.

„Politica trebuie făcută în Senat, în Parlament, la Guvern şi Preşedinţie. Să ne lase pe noi, administratorii, să facem ce ştim mai bine. Primăria Capitalei a fost un obiectiv politic. Politica în Primăria Capitalei nu va mai exista, cine face politică, de la micul funcţionar public, să facă, dar nu pe gardul Primăriei, când se duce acasă, când se duce la o bere cu prietenii să facă politică. Asta înseamnă a face politică de cancan şi să blochezi Bucureştiul”, a spus Piedone.

El a adăugat că în ultimii 34 de ani la Capitală s-au perindat „aceleaşi Mării cu aceleaşi pălării”, promisiuni pe care „politicul” le prezintă înainte de campanie.

„Avem 34 de ani de la Revoluţie, aceleaşi Mării cu aceleaşi pălării, aceleaşi promisiuni, aceleaşi proiecte pe care politicul vi le prezintă (…). Au venit şi alţii şi iar alţii cu diverse proiecte”, a susţinut vorbitorul.

Popescu Piedone l-a criticat şi pe Nicuşor Dan, despre care a spus că a „lenea l-a caracterizat” în timpul mandatului.

„Şi ultimul, cel care se află în funcţie, prezintă un proiect plecând de la Organizaţia Salvaţi Bucureştiul, vine cu un program că va salva Bucureştiul în 20 de puncte (…) Se laudă, a găsit 300 de milioane în cont pentru reabilitarea conductelor de termoficare, atraşi de doamna Gabriela Firea. Şi cu bani nu a ştiut ce să facă, pentru că lenea l-a caracterizat. Primarul în funcţie se laudă cu ce a făcut, se laudă cu troleibuze – tramvaie. Băi primare, ai găsit banii acolo şi nici nu ai fost în stare să-i pui în practică. Au trecut patru ani să dai 10 tramvaie pe piaţă noi. Eşti un matematician, jos pălăria, eşti bun, eşti olimpic, jos pălăria, dar n-ai învăţat încă unde sunt întrerupătoarele, de unde se aprinde lumina, nu pentru Primăria Capitalei, pentru bucureşteni”, a afirmat Popescu Piedone.

În continuare, Consiliul Naţional al PUSL a validat lista candidaţilor partidului pentru Parlamentul European, aceasta fiind deschisă de generalul (r) Cristian Barbu, Mugur Ciuvică, din partea societăţii civile, Raluca Bugnar, Bogdan Jelea, vicepreşedinte PUSL, Eugenia Şerban.

Totodată, Consiliul Naţional a votat lista candidaţilor PUSL pentru alegerile locale. Lista a fost deschisă de Cristian Popescu Piedone, la Primăria Capitalei, Liviu Negoiţă, la Sectorul 1, Vasile Negrilă, la Sectorul 3, Vlad Popescu Piedone, la Sectorul 5 şi Bogdan Pintileasa, la Sectorul 6. În context, liderul PUSL a precizat că la sectoarele 2 şi 4 umaniştii vor susţine listele de candidaţi pentru consiliile locale ale PSD – PNL, respectiv pe Rareş Hopincă şi pe Daniel Băluţă.

Cristian Popescu Piedone a declarat că partidul său nu va face „alianţă pentru toamnă”, menţionând că PUSL va merge la parlamentare cu liste proprii.

„Eu nu colaborez decât cu cetăţenii Bucureştiului şi astăzi cu toată ţara, prin Partidul Puterii Umaniste Social Liberal, care a devenit şi va deveni pe picioarele proprii un partid puternic, un partid care, garantez astăzi, nu vorbesc de locale, că astea sunt ca şi trecute, sau europarlamentare, dar în toamnă PUSL va intra în Parlament pe picioarele proprii. De asta vă spun că nu se va face nicio alianţă pentru toamnă, nu se va face absolut nimic, PUSL va avea liste proprii atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor şi ne vom gândi pe cine vom susţine ca preşedinte”, a precizat Popescu Piedone după şedinţa Consiliului Naţional al PUSL, întrebat despre o posibilă alianţă cu AUR, partidul condus de George Simion.

În context, el a fost întrebat cum comentează călătoria cu metroul a contracandidatului său din partea Alianţei PSD – PNL, Cătălin Cîrstoiu.

„Călătorie în infern. Să fii susţinut de coaliţie, să stai pe băncuţă ca la grădiniţă, singur. L-au lăsat în ofsaid, credeţi că era singur în metrou? N-au vrut să stea în poză cu el”, a susţinut Piedone.

Întrebat dacă Cîrstoiu ar putea să fie doar un candidat de sacrificiu, iar PSD l-ar susţine „din umbră”, candidatul PUSL la Primăria Capitalei a afirmat că, deşi PSD şi o parte din PNL l-ar fi susţinut, „dealurile Cotroceniului” nu l-au dorit.

„Au fost zvonuri că mă retrag, au fost zvonuri, au fost discuţii că fata mea, băieţii, neamurile sunt pe liste. Am negociat, negociez în interesul cetăţeanului, am ales să merg pe liste proprii. A fost o discuţie la începuturi, în bazele sondajelor pe care le aveau ei, având reverberaţia, cum îmi place mie să zic, a firului de iarbă, rezonanţa cetăţeanului direct, am simţit că trebuie să fac acest pas. Puteam să stau la Primăria Sectorului 5 încă 20 de acum încolo, nu mă îndepărta nimeni. Când am solicitat Partidului Social Democrat o alianţă în vederea unei candidaturi comune, PSD a dorit, parte din PNL a dorit, se pare că dealurile, chiar dacă stau şi eu pe un deal al Mitropoliei, dar dealurile Cotroceniului nu m-au dorit”, a punctat Piedone.

Întrebat cum îi răspunde edilului Capitalei, Nicuşor Dan, care l-ar fi făcut „măscărici” şi ar fi afirmat că activitatea PUSL de la Sala Palatului ar fi „doar un circ politic”, Popescu Piedone a răspuns:

„Nu pot să vorbesc despre ceva ce eu sunt un măscărici şi el e o fantomă. Măscăricii cei mulţi pe care i-au jignit, cei care vor veni pe 9 iunie să-l îndepărteze de la Primăria Capitalei şi să aducă un măscărici care se măscăreşte şi munceşte în interesul cetăţeanului sau un matematician care stă în birou şi se laudă cu banii lui Gabriela Firea, pe care i-a găsit în conturi şi nici pe ăia nu a ştiut cum să-i cheltuiască”.