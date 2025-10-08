Plângere împotriva Giorgiei Meloni la Curtea de la Haga

08 oct. 2025 la 11:24 (R.C.) Extern 5

Șefa guvernului italian Giorgia Meloni, a anunțat, marți seara, că depusă la Curtea Penală Internațională (ICC) a fost depusă o plângere pentru „complicitatea genocidului” împotriva ei și a doi miniștri, din cauza sprijinului acordat de Roma Israelului.

„Eu, ministrul Crosetto (Guido, Apărare), ministrul Tajani (Antonio, șeful diplomației) și cred că directorul general al companiei Leonardo, Roberto Cingolani, am fost vizați de o plângere în fața Curții penale internaționale pentru complicitate în genocid”, a spus Meloni. Este o plângere semnată de aproximativ cincizeci de persoane. „Cred că nu există niciun alt caz în lume despre o plângere de acest fel”, a adăugat ea.

Leonardo este un grup italian de aeronautică și apărare. Plângerea, înregistrată pe 1 octombrie, este scrisă de un grup de „avocați pentru Palestina” și a fost semnată de aproximativ cincizeci de persoane, profesori de drept, avocați, dar și personalități publice.

„Cu sprijinul său pentru guvernul israelian, în special prin furnizarea de arme ucigătoare, guvernul italian a fost un complice la actualul genocid și la crimele de război și împotriva umanității comise împotriva populației palestiniene”, scriu autorii plângerii. Aceștia solicită Curții să evalueze posibilitatea deschiderii unei anchete oficiale în urma plângerii lor.

Recomanda [votes_up id=878873]
(R.C.) 45316 Articole
Author

Articole asemănătoare

5 Comentarii

  2. Cu asta se mândrea extremistul Simplion prieten cu natainavu..Intrebare: de ce toți fascinoizii sunt de partea genocidiarilor cu stea in frunte?

    Răspunde

    • Care imunitate? Putin si Netanyahu au fost judecati si condamnati, de ce la ea (si la alti) nu se poate?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.