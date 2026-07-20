Platforma liberal-conservatoare mai câștigă un adept. Adrian Veștea, premierul pus peste decizia PNL

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, a anunţat susţinerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul PNL. Veştea a fost a doua propunere de premier a preşedintelui Nicuşor Dan, după retragerea lui Eugen Tomac.

Veştea spune că platforma îşi propune „să reafirme identitatea doctrinară a partidului” şi „să promoveze valorile liberal-conservatoare care au definit dintotdeauna PNL”, potrivit mesajului postat pe Facebook.

Veștea pune accent pe vechime. 30 de ani în partid

Liberalul afirmă că este membru PNL de 30 de ani. El spune că nu i-a fost teamă „să îşi susţină, argumentat, un punct de vedere”, chiar când acesta nu coincidea cu poziţia liderilor.

Veştea consideră că liderii vin şi pleacă, dar valorile PNL rămân aceleaşi de peste 150 de ani. Printre acestea enumeră libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi toleranţa.

Critică la adresa lipsei de dezbatere

„Un partid în care se aude o singură voce nu este un partid democratic”, scrie Veştea, conform news.ro. El adaugă că un partid care descurajează opiniile diferite „îşi pierde vitalitatea şi capacitatea de a se adapta”.

Preşedintele CJ Braşov cere ca vocea aleşilor locali „să conteze mai mult în procesul de decizie”, pentru că ei reprezintă partidul în comunităţi.

„Nu împotriva partidului”

Veştea precizează că platforma „nu este îndreptată împotriva partidului şi nici împotriva cuiva”. Scopul, spune el, este să întărească PNL prin dialog şi prin revenirea la principiile fondatoare.

El descrie PNL drept „partidul libertăţii individuale, al economiei de piaţă, al responsabilităţii, al iniţiativei private”.

Context: Platforma liberal-conservatoare a lui Tişe

Platforma liberal-conservatoare a fost lansată recent de preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe. Acesta declarase că nu se simte reprezentat de „greii” partidului, „care confundă încăpăţânarea cu forţa şi orgoliul cu leadershipul”. Tişe i-a invitat pe toţi liberalii care se regăsesc în valorile platformei să i se alăture.

Până acum și-au anunțat susținerea pentru această platformă Rareș Bogdan, Adrian Veștea și Alina Gorghiu.