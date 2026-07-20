Unul dintre reprezentanții „puciștilor” din PNL continuă atacurile la adresa lui Bolojan, pe care îl asociază cu un curent progresist despre care spune că e în scădere ca popularitate.

Rareș Bogdan lovește în același timp în lideri de talie mondială, despre a căror stea spune că a apus. Bogdan subliniază că aripa Veștea din PNL nu vrea să plece din partid. De altfel, cei numiți în spațiul public „puciști” și-au făcut platforma liberal-conservatoare în interiorul PNL și nu se dau plecați. Îi fac opoziție din interior lui Bolojan.

PNL și-a ales de curând noua conducere, din care au fost eliminații liberalii care au susținut Guvernul Adiran Veștea peste capul partidului. Aceștia au atacat decizia în instanță, care le-a dat dreptate, într-un timp record, după cum au considerat cei care urmăresc justiția.

Rareș Bogdan: Noi nu dorim să plecăm din PNL, nu dorim să constituim o altă forţă politică

Rareş Bogdan a declarat, pe scurt, că el și colegii săi disidenți nu doresc să plece din PNL și nu vor să constituie o altă forță politică. De asemenea, crede că e greșit ca PNL să se apropie de progresiști și militează pentru direcția conservatoare.

„Nu putem să ne batem pe o zonă ideologic-doctrinară cu cei din SENS şi cei din USR, România are un public progresist de maxim 15-20%”, crede Rareș Bogdan, potrivit News, care a extras declarațiile dintr-un interviu dat la Antena 3.

„Puciștii” cer dezbatere liberă de idei

Astfel, europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat, duminică, despre Platforma liberal-conservatoare anunţată de liberalul Alin Tişe, în interiorul partidului, că ei nu doresc să plece din PNL.

Nu doresc să constituie o altă forţă politică. Doresc pur şi simplu să existe o dezbatere liberă de idei. Bogdan crede că eşecul politicilor lui Bolojan de creştere a taxelor este evident.

Rareș Bogdan împarte PNL între progresiști și conservatori

Rareş Bogdan a fost întrebat dacă se conturează un curent care să-l susțină pe Ilie Bolojan pentru o candidatură la alegerile prezidenţiale.

„Un curent progresist, sigur, nu e de acuzat, un curent care urmează aceeaşi linie cu a domnului Trudeau, fie-i ţărâna politică uşoară sau cu a domnului Macron, care în şase luni – nouă luni de zile, părăseşte Palatul Élysée.

Un curent similar cu al doamnei Kamala Harris, un curent similar cu al domnului Peter Magyar sau al doamnei Maia Sandu din Moldova, care se îndepărtează de baza Partidului Naţional Liberal”, a răspuns Rareș Bogdan.

El spune că acest curent, reprezentat de Bolojan și de restul liderilor politici menționați, se duce într-o zonă „neoprogresistă, neomarxistă, de stânga”.

Resentimente în PNL din cauza miniștrilor din afara partidului

Bogdan îl acuză pe Bolojan că, pe baza viziunii sale de stânga, „a adus la conducerea guvernului, din patru miniştri, doar un singur liberal şi un fost liberal, respectiv pe Cătălin Predoiu liberal şi pe Alexandru Nazare.

Restul miniştrilor sunt din afara Partidului Naţional Liberal, deoarece cei 284.000 de membri ai PNL nu erau niciunii capabili să intre în guvernul Bolojan”, crede Bogdan.

SUA, băgată la mijloc în gâlceava internă din PNL

Europarlamentarul care a fost promovat în PNL de Klaus Iohannis îi acuză pe cei promovați de Ilie Bolojan că au mesaje potrivnice SUA.

„Mai toţi care au postat sau care au avut poziţionări dure împotriva Statelor Unite şi care au condamnat politicile Statelor Unite, singura ţară care, de-a lungul istoriei noastre, a fost alături”, a spus Rareş Bogdan, la Antena 3, despre direcţia în care partidul merge sub conducerea lui Ilie Bolojan.

Europarlamentarul îl acuză pe premierul interimar că a uitat de baza partidului, de dragul SENS și USR.

„Nu putem să ne abandonăm electoratul din zona rurală, semi-urbană, respectiv din zona urbanului mic. Nu putem să ne abandonăm cei 1.100 de primari. Nu putem să ne batem pe o singură zonă ideologic-doctrinară cu cei din SENS şi cei din USR, pentru că România are un public progresist de maxim 15-20%”, consideră Rareş Bogdan.

Eurodeputatul îl acuză pe Ilie Bolojan de „eşec al politicilor de creştere a taxelor”

„Din păcate, eşecul politicilor domnului Bolojan de creştere a taxelor este evident. În momentul ăsta, HORECA este la pământ.

În momentul ăsta, micii întreprinzători din România suferă, tot ce înseamnă antreprenoriat românesc suferă.

Nu avem investiţii majore. Nu am înţeles că singura şansă a României este creşterea gradului de investiţii atrase spre această ţară, şi nu creşterea impozitelor şi taxelor”, mai spune europarlamentarul PNL.

Polul reformist, o idee ce prinde contur

În timp ce disidenții din PNL militează pentru conservatorism, în România apare un nou curent care nu mai respectă doctrinele clasice – stânga, dreapta. Un pol reformist prinde contur, care s-ar putea construi în jurul PNL și USR, cu locomotivă Ilie Bolojan. La acesta s-ar putea adăuga partide mai mici – REPER, Forța Dreptei și, posibil altele, precum SENS.

Diana Buzoianu declara la Outsider politic, emisiune realizată de Sebastian Zachmann, la Recorder, că vechea împărțire a clasei politice între stânga și dreapta este desuetă, depășită de timpuri și realități. S-a conturat o necesitate clară de reformă, spune Buzoianu, iar acum bătălia se dă între cei care vor să păstreze un status quo și cei care vor schimbarea clasei politice și a României.