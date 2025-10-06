PNL – Partidul NEO Liberal

Cercurile liberale au început să promoveze prin mediile sociale atacuri furibunde la adresa curentului suveranist.

Mai în glumă, mai în serios, poate este cazul să se pună întrebarea dacă atunci când propagandiștii liberali învinuiesc suveranismul de „viziune totalitaristă care amintește de ororile trecutului” și de „ură pentru cei de altă părere”, aceștia nu se referă de fapt tocmai la politica pe care o promovează chiar coaliția „proeuropeană” împotriva a cel puțin 47% din ROMÂNI (după ultimele aprecieri chiar vreo 60%), deci 47% din populația românească ce se consideră „suveranistă”?

Până aici merge oare ura acestora împotriva propriului popor încât să dorească ANIHILAREA unei jumătăți din populația României?

Nu cred că cineva s-ar fi așteptat ca în numele păstrării avantajelor puterii, PNL să coboare atât de jos încât să atace orice forță politică care promovează valorile naționale – deci naționale, nu putiniste, nu dughiniste sau cine știe ce invective mai sunt inventate – dar se pupă pe gură cu cel mai nociv partid antinațional și antiromânesc, USR.

Acești noi politruci liberali reușesc să dovedească faptul că, atât PNL cât și celelalte componente „pro-europene”, s-au impregnat de ura împotriva caracterului NAȚIONAL, împărtășind în schimb dragostea nemărginită pentru globalism și pentru alterarea valorilor naționale.

Prin asemenea materiale propagandistice antinaționale odioase, PNL-ul va reuși teribila performanță de a-și pierde un mare număr de susținători și chiar de a dispărea în ceața istoriei.

Liberalii, dar și politicienii altor partide din „coaliția stabilității”, au ajuns să-și ia simbria ca propagandiști de serviciu ai progresismului antinațional.

Și atunci, dacă ideea caracterului național le repugnă atât de mult liberalilor, poate ar fi normal să scape de acest odios „Național” din denumire cu care noua lor doctrină nu mai are absolut nicio tangență și, păstrând inițialele, să-și redefinească partidul ca Partidul Neo Liberal.

Articol scris de Mircea Popescu