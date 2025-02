Polițiștii vor fi plătiți din nou pentru zile libere și sărbători legale

Guvernul a aprobat joi o ordonanță de urgență propusă de Ministerul Afacerilor Interne, care prevede ca plata muncii efectuate în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și alte zile nelucrătoare să revină la nivelul din noiembrie 2024.

Conform unui comunicat al MAI, în urma acestei decizii, personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare vor beneficia în anul 2025 de drepturile financiare prevăzute de legislația în vigoare la sfârșitul anului 2024 pentru:

* activitatea desfășurată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale;

* munca suplimentară prestată peste programul normal, în condiții operative sau neprevăzute, dacă nu poate fi compensată cu timp liber în termen de 90 de zile.

La stabilirea cuantumului drepturilor cuvenite personalului se are în vedere inclusiv luna februarie 2025, în integralitate.

‘Ieri, la ședințele de bilanț ale Poliției Române și Poliției de Frontieră, am afirmat că vom reveni rapid la cadrul legislativ din noiembrie 2024 privind plata muncii prestate în zilele libere. Am respectat acest angajament, așa cum am discutat și cu reprezentanții organizațiilor profesionale și sindicale’, a declarat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, citat în comunicat.

Pe lângă reglementarea plății, ordonanța de urgență introduce obligația comandanților și șefilor de unități de a asigura o planificare echilibrată a muncii în ture și schimburi, astfel încât: un angajat să nu lucreze mai mult de 40% din durata normală a timpului de lucru lunar în astfel de ture; ordonatorii de credite să acorde, cu prioritate, timp liber corespunzător pentru munca suplimentară prestată, fără a afecta eficiența misiunilor.