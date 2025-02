Victor Ponta comentează cazul Georgescu, dar doar ca să mai atragă puțin atenția asupra a ceea ce i s-a întâmplat și lui. Fostul premier scrie:

Ca sa aiba Klaus Iohannis “Guvernul lui” niste procurori mi-au inscenat in urma cu zece ani un dosar fals . Am fost achitat dupa ani de zile dar obiectivul lor a fost atins ! Acum “moștenitorii” lui Iohannis vor sa pastreze puterea impotriva vointei poporului ! Sunt convins ca asa ceva nu mai trebuie sa se intample in Romania – daca vrem sa avem democratie, dreptate si demnitate nationala!

Nu stiu nimic despre dosarul in care tocmai este cercetat un candidat la functia de presedinte- si nu vreau sa comentez demagogic sau populist! Dar stiu ca ce a fost in 2015 NU TREBUIE REPETAT NICIODATA!

Lidera USR, Elena Lasconi, a declarat miercuri, despre aducerea lui Călin Georgescu la Parchet, că greşeala autorităţilor ar fi doar dacă l-au dus la audieri şi l-au reţinut fără să aibă probe.

”Greşeala autorităţilor ar fi doar dacă l-au dus la audieri şi l-au reţinut fără să aibă probe, dar nu cred că procurorii nu au probe. Eu nu vă răspund în calitate de procuror, pentru că nu sunt procuror. Sunt preşedintele USR şi, de asemenea, am intrat în turul 2 la alegerile prezidenţiale de anul trecut, aşa cum a făcut şi domnul Georgescu”, a spus Elena Lasconi, despre aducerea la Parchet a lui Călin Georgescu.

Preşedinta USR a menţionat că ea a respectat la virgulă legea, iar cheltuielile au fost transparente şi toată lumea ştie cât a cheltuit în campania electorală. ”Toată lumea ştie că domnul Georgescu nu a avut o campanie corectă, pentru că a anunţat că a cheltuit zero lei în campanie electorală. Eu cred că nu suntem copii, ştim cu toţii că nu se poate aşa ceva, să faci o campanie electorală cu zero lei. Eu cred că procurorii îşi fac treaba, eu am în continuare încredere în justiţia din România”, a subliniat Lasconi.