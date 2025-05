Ponta . ”E singurul candidat care aduce o schimbare radicală”

Într-o postare pe Facebook, Ponta arată că singurul candidat care va aduce o schimbare reală este George Simion.

”18 mai este o zi foarte grea pentru mine! Am obligația să spun cum văd eu lucrurile și îmi asum toate reproșurile pentru faptul că exprim sincer ce gândesc – dar sunt convins că mulți oameni se află în aceeași dilemă ca și mine. Am ascultat și rezultatele intrebarii adresate de mine pe Facebook și TikTok- dar poate ca si acestea sunt date de mobilizarea suporterilor unui candidat. Gândurile mele poate îi vor ajuta să ia o decizie în privința votului!

Atât despre cei doi candidați! Eu am candidat și am oferit o alternativă rațională și serioasă! Nu am nimic de negociat pentru mine personal cu niciunul dintre candidați. Nu am așteptări și nu vreau să am dezamăgiri!