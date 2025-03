Ponta, în clinciuri cu UDMR: „Un oportunist”

Victor Ponta este un ‘aventurier politic foarte periculos’, ‘nu este suveranist, ci doar un oportunist’ care încearcă să câștige voturi din ‘tabăra șovină’, a declarat purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond.

Reacția acestuia vine după ce Victor Ponta a afirmat, miercuri, la Digi24, că nu ar fi pus niciodată un ministru de Finanțe de la UDMR, care să fie și membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ponta a criticat totodată și declarațiile președintelui UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la viitorul coaliției de guvernare.

‘Domnul Ponta e un aventurier politic foarte periculos. Chestia asta că nu ar pune un cetățean român de etnie maghiară ministru de Finanțe denotă faptul că s-a cocoțat pe acest val șovin și încearcă să câștige voturi din tabăra șovină. Asta face Ponta acum. S-a reinventat suveranist. El nu e un suveranist, e un oportunist care crede că s-a reinventat, dar nu s-a reinventat, pentru că toată lumea știe cine e ‘Dottore’. Eu cred că oricum n-are nicio șansă să intre în turul doi și după aceste alegeri prezidențiale va cădea în irelevanță totală’, a susținut liderul deputaților UDMR.

Potrivit acestuia, Victor Ponta a răstălmăcit declarațiile președintelui UDMR, Kelemen Hunor, despre o posibilă destrămare a coaliției de guvernare, în cazul în care Crin Antonescu nu va câștiga alegerile prezidențiale.

‘A răstălmăcit cuvintele domnului Kelemen Hunor, care nu a pus condiții. Domnul Kelemen Hunor a spus că, dacă domnul Crin Antonescu nu câștigă aceste alegeri prezidențiale, coaliția are o problemă. Și așa este, cred că este o abordare logică și se poate schimba majoritatea în Parlament, pentru că președintele ales, deși nu are atribuții exprese în Constituție în acest sens, are influența politică necesară de a schimba majoritatea parlamentară. Asta a spus domnul Kelemen Hunor, deci nu a pus nicio condiție. Vorbim despre o situație politică care se poate ivi dacă domnul Crin Antonescu nu câștigă alegerile prezidențiale’, a subliniat liderul deputaților UDMR.

El a amintit că, în perioada în care a fost premier, Victor Ponta nu a avut această atitudine față de UDMR, dar acum încearcă să se urce pe ‘valul șovin’ și în acest context atacă un ministru doar pentru etnia acestuia.

‘Nu, nu a avut această atitudine. Am avut o colaborare la vremea respectivă cu Ponta. Acum, sigur, e un aventurier politic periculos și un oportunist. Nu e suvernist, e oportunist. Încearcă să se cocoațe pe valul ăsta șovin – nu l-aș numi suveranism. Șovin! Și încearcă să primească voturi din tabăra șovinilor – asta încearcă el să facă. Și în acest scop atacă un ministru numai pentru etnia ministrului respectiv și spune că n-ar pune el niciodată un ministru maghiar la Finanțe. E un discurs absolut șovin inacceptabil’, a arătat Csoma Botond.

Deputatul a amintit că, în urmă cu câteva săptămâni, Victor Ponta a afirmat că ‘ungurii trebuie să-și vadă de lungul nasului’ și să nu se exprime în problemele politice majore ale României.

‘E un discurs absolut inacceptabil și șovin, după părerea noastră. Să vii tu, un politician oportunist, ‘Dottore’ Ponta, să spui că ungurii nu pot să-și exprime, de exemplu, părerea vizavi de o problemă generală a României?!’, a menționat purtătorul de cuvânt al UDMR.

Candidatul independent la prezidențiale Victor Ponta a declarat, miercuri, la Digi24, că nu ar fi pus niciodată un ministru de Finanțe de la UDMR, care să fie și membru al CSAT. Ponta a criticat totodată și declarațiile președintelui UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la viitorul coaliției de guvernare.

Declarațiile lui Ponta au fost făcute în contextul în care a fost întrebat dacă premierul Ungariei, Viktor Orban, duce o politică înțeleaptă în actualul context internațional, iar el a susținut că ar vrea un guvern ‘patriot’ și că nu primește ‘indicații’ de la Orban.

‘Pentru Ungaria, multe dintre gesturile lui sunt corecte. Pentru Ungaria, dar nu vreau și nu-mi place că Viktor Orban e mult prea puternic în România. Eu nu cred că Victor Orban vrea binele României. Și nu-mi place atunci când Hunor Kelemen anunță că: ‘Dom’le, dacă nu iese nu știu cine președinte, dă jos guvernul, că n-are voie…’ Dar eu nu primesc nimic de la Viktor Orban, nici indicații, nici sugestii. Eu vreau un guvern patriot, un guvern cât mai național’, a spus Ponta.

Întrebat mai departe dacă un guvern cu UDMR nu este unul patriot, el a răspuns: ‘Eu n-aș da niciodată și nu voi accepta ca ministrul de Finanțe să fie de la UDMR. Am lucrat bine cu cei de la UDMR, pe pozițiile lor, dar nu ministrul de Finanțe și nu membru CSAT. Niciodată n-aș accepta. Nu știu cum au acceptat cei de acum și cred că e o greșeală’.

Victor Ponta a adăugat că are să-i ‘reproșeze’ ministrului de Finanțe, Tánczos Barna, că ‘interesul său legitim și baza sa înseamnă doar două județe’, iar concret faptul că a semnat ‘Ordonanța trenuleț’, ceea ce i se pare ‘o crimă’. ‘În 31 decembrie să anunți firmele din România că pe 1 ianuarie se schimbă regimul fiscal este o crimă’, a susținut el.