Ponta. Klaus Iohannis mai are acest obiectiv

”Cred că domnul Iohannis, deocamdată, mai are vizite de făcut, cred că are un singur obiectiv – cine rămâne în urma domniei sale, asta e o boală veche la politicieni, nu doar la cei din România. Să-i pună ei pe urmași. Cred că domnul Iohannis mai are acest obiectiv, nu cred că îl interesează PNL, cred că vrea să fie Nicolae Ciucă la președinte”, spune Victor Ponta la un post Tv.

Și ”votatul” ce spune? Care votat, că nici nu există…

”Dar trebuie să vrea și votantul și după cum arată absolut toate sondajele, în turul doi va fi candidatul PSD cu candidatul AUR, că se schimbă ceva până atunci, se poate schimba într-un singur fel: PNL să guverneze extraordinar de bine, dar dacă te opui la pensii, ce electorat să câștigi”, conchide Pota.

