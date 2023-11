„Domnu` preşedinte, ia uitaţi cum miroase, pătrunjel adevărat!”

Câtă fascinație acest pătrunjel. Nicolae Ciucă, Rareş Bogdan, fostul ministrul al Afacerilor Interne Lucian Bode şi alți lideri locali ai partidului, printre care și Mihai Cristian Lazăr, cel mai tânăr primar din România, bărbați de stat unul și unul… Dar pătunjelul, ce mai, aceste flori de toamnă. Ar mai fi însă și morcovii, ceapa roșie. De fasole ce să mai vorbim, că a cumpărat două pungi domnu` președinte Ciucă. Pungi ecologice.

Și domnul Ciucă, politicos și receptiv la nevoile colegului Rareș Bogdan, adulmecă pătrunjelul și se încredințează… cu adevărat miroase bine.

Iohannis l-ar vrea, da poporu`, ba! Că sondajele nu miros, pardon, nu arată prea bine

Liberalii vor să meargă în alegeri singuri și cred că au candidați puternici și că vor putea să câștige la alegerile din 2024. A spus-o Nicolae Ciucă la Prima News, deşi toate sondajele îi arată pe liberali mult în urma PSD şi chiar în spatele AUR.

„Dacă partidul îmi va cere să candidez, voi candida!”

Și chiar dacă preşedintele PNL a susţinut că este prematur să se pronunţe în legătură cu o posibilă candidatură la prezidențiale, nu exclude acest lucru, doar că trebuie aşteptate sondajele.

”Dacă partidul îmi va cere să candidez, voi candida. Într-un congres, într-un Consiliu Naţional, sunt forurile partidului care vor decide chestiunea aceasta. Ştiţi care este chestiunea. Eu am declarat şi mi se pare absolut normal să le spunem oamenilor, fraţilor, credeţi că are rost acum, mai este un an până atunci, să intrăm într-o competiţie care nu ştim cum se va termina? Are rost să declanşăm această campanie acum?”, a declarat Nicolae Ciucă.

„Sunt preşedintele Partidului Naţional Liberal, partid cu blazon şi eu când le-am cerut oamenilor să ne angajăm în alegeri oamenii m-au întrebat, vă angajaţi cu noi? Şi am spus da. La Sinaia. Ăsta a fost dialogul. În momentul de faţă este o decizie neformalizată”.

PNL şi-a propus la Sinaia „să câştige alegerile”

„Partidul Naţional Liberal la Sinaia şi-a propus să câştige alegerile. (…) Partidul Naţional Liberal a câştigat alegerile europarlamentare – 27%, zece europarlamentari. Partidul Naţional Liberal a câştigat alegerile prezidenţiale – 64% alegerile locale – 34,5%. Este adevărat s-a întâmplat pe un context, o scădere de zece procente, ceea ce nu se va mai întâmpla la alegerile următoare. Sunt convins că activul de partid care mă ascultă acum înţelege ceea ce vreau să spun”, a conchis Ciucă.