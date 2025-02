Ponta se lipește de discursul lui JD Vance

Deputatul Victor Ponta, fost premier al României, spune că mesajul vicepreședintelui american J.D. Vance arată că „partenerul strategic” nu va accepta ca „Sistemul care a condus si conduce România” și care a anulat alegerile fără să explice motivele să meargă mai departe.

„Mesajul Vicepreședintelui Vance reflecta o opinie deja formata la Washington! Cine il ignora sau respinge afecteaza grav interesul national al Romaniei – acela de a pastra si aprofunda parteneriatul strategic cu SUA; si de a pune Tara noastra intr-o pozitie strategică relevanta in “trenul schimbarii mondiale” condus de Echipa “Trump” ! Pur si simplu nu mai putem sa mergem mai departe cu Sistemul care a condus si conduce Romania ; care a anulat Alegerile fara a explica publicului roman si partenerilor internationali motivele acestei decizii fara precedent in democratia noastra! Pur si simplu intentia de a-l schimba pe Iohannis cu o alta marioneta politica a Sistemului globalist sorosist nu va fi acceptata nici de poporul roman – nici de Partenerul Strategic! Pur si simplu intentia de a elimina un candidat fara respectarea regulilor democratice este inacceptabila pentru interesul poporului roman si pentru noua politica a Administratiei Americane! Voi reda romanilor si Romaniei dreptul de a-si alege Presedintele! Poporul roman trebuie sa isi aleaga Presedintele in 2025 – nu mai este anul 2014 cand manipularile si interesele externe l-au impus pe Iohannis! Lumea se schimba! America se schimba! Europa se schimba! Romania nu mai poate sa stea pe loc – prizoniera unui grup de propagandisti vanzatori ai interesului nostru suveran! Acum trebuie sa schimbam Romania! Si sa punem din nou Romania pe primul loc!”, a scris Victor Ponta, pe Facebook.