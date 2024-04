„Prea bete pentru a zbura”. Au ajuns la reabilitare

Doi vulturi din Connecticut au fost găsiți, la începutul acestei luni, într-o stare de confuzie și incapacitate de a se echilibra. Ulterior, s-a aflat că păsările nu erau afectate de vreo boală, ci pur și simplu erau „prea bete pentru a zbura”, potrivit digi-animalworld.tv.

Organizația „A Place Called Hope” din Killingworth, Connecticut, împreună cu Watertown Animal Control, s-au îngrijorat inițial de starea celor doi vulturi, ulterior s-a constatat că păsările se îmbătaseră după ce consumaseră un conținut fermentat dintr-un tomberon.

„Inițial ne-am gândit că e vorba despre o boală foarte gravă. Am fost cu toții confuzi până când am primit rezultatele analizelor. În cele din urmă am aflat că erau doar prea beți pentru a zbura”, a declarat un reprezentant al organizației A Place Called Hope.

După o perioadă de recuperare, vulturii au fost eliberați înapoi în sălbăticie, unde s-au alăturat imediat coloniei lor.

„Fructele folosite în cocktail-uri care ajung în tomberon pot provoca intoxicații animalelor sălbatice. Acestea trebuie să fie întotdeauna acoperite pentru a evita orice accident”, a mai spus reprezentantul.