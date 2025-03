Autoritățile române sunt la zi cu toate operațiunile din dosarul Visa Waiver, a declarat, sâmbătă, la Suceava, vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne.

El a susținut că amânarea aplicării programului Visa Waiver este determinată de o decizie a Statelor Unite ale Americii de evaluare a programelor privind migrația.

‘În ceea ce privește Visa Waiver, autoritățile române sunt la zi cu toate operațiunile. Din ceea ce am înțeles noi, acolo este vorba, în Statele Unite, de o evaluare a tuturor programelor care sunt contingente subiectului emigrație. Nu este o chestiune legată de România sau de Visa Waiver, ci de faptul că problematica migrației este sub o evaluare din partea noii administrații în vederea politicilor pe care le anvizajează în viitor. Ceea ce este periculos și incorect comunicat public ieri de către un parlamentar iresponsabil este informația că autoritățile române nu ar fi în linie sau în regulă cu probleme tehnice asociate acestui dosar. Dacă nu am fi fost în regulă cu ele, nu am fi fost acceptați în program’, a afirmat Cătălin Predoiu.

Ministerul Afacerilor Interne a respins, vineri, ‘cu fermitate’, orice afirmație privind lipsa de cooperare cu autoritățile americane sau toleranță față de criminalitate, calificând drept ‘nefondate’ declarațiile senatorului Petrișor Peiu, publicate pe site-ul AUR sub titlul ‘Speranțele românilor de a intra în programul Visa Waiver au fost spulberate de regimul hibrid aflat la putere la București’.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a susținut, vineri, că speranțele românilor de a călători fără vize în SUA ”au fost spulberate de regimul hibrid aflat la putere la București”, iar principalul responsabil pentru această situație este Ministerul Afacerilor Interne.