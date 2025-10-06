Premierul demisionar ”are două zile„ de la Macron

Preşedintele francez Emmanuel Macron a decis să-i ceară premierului său demisionar Sébastien Lecornu să formeze alt Guvern, la doar câteva ore după ce i-a acceptat demisia, relatează The Huffington Post.

Palatul Élysée anunţă, luni seara, într-un comunicat, că-i încredinţează misiunea de a purta ”până miercuri seara ultimele negocieri” în vederea unei ”platforme de acţiune”, cu alte cuvinte şeful statului îi acordă premierului demisionar două zile pentru a reuşi ceea ce nu a reuşit în trei săptămâni.

”Am acceptat, la cererea preşedintelui Republicii, să port ultimele discuţii cu forţele politice pentru stabilitatea ţării. Îi voi spune şefului statului miercuri seara dacă acest lucru este posibil sau nu, pentru ca să poată trage toate concluziile care se impun”, a anunţat pe X Sébastien Lecornu, sugerând că locatarul Palatului Élysée poate dizolva din nou Adunarea Naţională (Camera inferioară a Parlamentului), în cazul unui eşec.

Această situaţie fără precedent în plan instituţional lasă opoziţia siderată.

”Macroniştii au găsit un negociator, un premier demisionar, pentru a-i negocia demisia”, a ironizat preşedintele UDR, Eric Ciotti, deputat din Alpes-Maritimes, care cere cenzurarea automată a oricăror viitoare guverne Macron.

”Această farsă grosolană este patetică. Aceşti oameni nu sunt doar mediocri, sunt periculoşi”, denunţă deputatul ecologist Benjamin Lucas.

”Lecornu a fost cenzurat în Guvernul Barnier/Bayrou. El a fost însă numit premier. Şi a demisionat, Însă Macron îl însărcinează pe acelaşi Lecornu să continue această politică care nu mai are nicio legitimitate. Sfârşitul regimului macronist este interminabil. Să plece toţi!”, a denunţat pe X preşedinta grupului parlamentar LFI Mathilde Panot.

Pe hârtie, pare să existe o portiţă care să-i permită lui Sébastien Lecornu să formeze un Guvern care să nu deranjeze Partidul Les Républicains (LR, dreapta), după ce Bruno Le Maire – scânteia care a detonat lista dezvăluită duminică – a anunţat că renunţă la portofoliul Apărării.

Însă, în acest stadiu, nimic nu arată că o nouă echipă ar rezista în Adunarea Naţională, în contextul în care atât partidul Socialist (PS, centru-stânga), cât şi Partidul Rassemblement National (RN, extremă dreapta) par exasperate de turnura evenimentelor, care prelungeşte criza cauzată de dizolvarea AN de către Emmanuel Macron în iunie 2024.

Atât stânga – care revendică postul de premier -, cât şi extrema dreaptă – care abia aştepată să intre în campanie – cel mai proabil nu vor susţine un nou Guvern.

Emmanuel Macron a anunţat, prin intermediul anturajului său, că va trage ”toate concluziile” acestui impas.

Acest lucru acordă RN un argument în plus în favoarea unei cenzurări a unui eventual Guvern.

El arată totdată că şeful statului preferă să-şi asume riscul ca extrema dreaptă să ajungă la guvernare, în loc să guverneze împreună cu stânga, ostilă bilanţului său.