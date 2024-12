Preşedintele sud-coreean a fost suspendat

Parlamentul sud-coreean a adoptat sâmbătă o moţiune de demitere împotriva preşedintelui Yoon Suk Yeol, ca urmare a încercării sale eşuate de a impune legea marţială în Coreea de Sud pe 3 decembrie, transmite AFP.

Un total de 204 deputaţi au votat în favoarea moţiunii, în timp ce 85 au votat împotrivă. Trei deputaţi s-au abţinut şi opt buletine de vot au fost declarate nule, potrivit rezultatului anunţat de preşedintele camerei.

Zeci de mii de protestatari adunaţi în faţa sediului Adunării Naţionale în aşteptarea votului şi-au exprimat bucuria în momentul anunţării rezultatului, potrivit jurnaliştilor AFP de la faţa locului.

Preşedintele Suk Yeol Yoon este acum suspendat, iar Curtea Constituţională are la dispoziţie 180 de zile pentru a valida sau invalida demiterea sa. Interimatul va fi preluat de premierul Han Duck-soo.

Dacă instanţa va confirma demiterea sa, Yoon Suk Yeol va deveni al doilea preşedinte din istoria Coreii de Sud care a fost destituit, după Park Geun-hye în 2017.

Exista însă şi un precedent de demitere votat de Parlament şi apoi invalidat două luni mai târziu de Curtea Constituţională: cel al lui Roh Moo-hyun în 2004.

Invocând în special dificultăţi în adoptarea bugetului său, Yoon Suk Yeol a uimit ţara impunând surprinzător legea marţială în noaptea de 3 spre 4 decembrie, înainte de a fi obligat să o abroge şase ore mai târziu, sub presiunea parlamentului şi a străzii.

Vizat de o anchetă pentru „rebeliune”, lui Yoon, 63 de ani, îi este interzis să părăsească ţara, la fel ca foştilor săi miniştri ai apărării, internelor şi comandantului scurtei legi marţiale. Doi înalţi responsabili ai poliţiei au fost, de asemenea, arestaţi.

