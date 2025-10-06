Prima news. Cornel Nistorescu la Proiect de țară: România

06 oct. 2025 la 13:26 (R.C.) Actualitate 2

Cornel Nistorescu este invitatul ediției din această seară a emisiunii Proiect de țară: România, realizată de Andrei Gheorghe la Prima News.

Începând cu ora 21.oo, cei doi jurnaliștii vor aborda mai multe subiecte printre care:

-Ana Birchall, agent american?

-Traian Basescu despre Călin Georgescu și non apartenența la Rusia

-Un nou organ- Coaliția de Guvernare

-Consilierii de la Cotroceni

