Cornel Nistorescu este invitatul ediției din această seară a emisiunii Proiect de țară: România, realizată de Andrei Gheorghe la Prima News.
Începând cu ora 21.oo, cei doi jurnaliștii vor aborda mai multe subiecte printre care:
-Ana Birchall, agent american?
-Traian Basescu despre Călin Georgescu și non apartenența la Rusia
-Un nou organ- Coaliția de Guvernare
-Consilierii de la Cotroceni
Așa da. Un jurnalist adevărat apare la o emisiune tv nu la dubiosenii pe internet gen Marius Tucă.
sincer? Va pierdeti timpul…