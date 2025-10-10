Primar către șeful ISU: Să mori tu!

Limbaj de cartier într-o ședință a Consiliului Local Slatina de joi, 9 octombrie. Primarul Mario de Mezzo a povestit chiar el cum i s-a adresat șefului ISU care venise să îi spună că elevii dintr-o instituție de învățământ nu sunt în siguranță.

„A venit la mine în birou și mi-a zis: «Domne, copiii nu sunt în siguranță». Și i-am zis: «Pe cuvântu’ tău? Da’ 10 ani unde ai fost? Opt ani?»

Îi zic: «închide, domne, închide mansarda. OK, copiii nu sunt în siguranță, riscăm incendii; închide mansarda». «Păi nu eu am calitatea să fac asta». «Da cine?» «Dumneavoastră!» «Să mori tu?! Mă, să mori tu?! Comandantu’ ISU. Mă, să mori tu?! Că eu, primarul Slatinei, să mă duc să-mi pun în cap 500 de copii și pe consilierii PSD care să iasă să urle că De Mezzo a închis mansarda, că tu, ISU, stai cu mâna pe geamandură și spui «Nu e treaba mea!» Să mori tu? Comandantu ISU. Sunt lucruri care se poate și lucruri care nu se poate”, a afirmat edilul.