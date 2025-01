Prințesa Kate s-a dus la spitalul de cancer

Kate, Middleton, prințesa de Wales a Marii Britanii, a vizitat marți spitalul din Londra în care a urmat un tratament împotriva cancerului anul trecut, pentru a le mulțumi personal medicilor din acea clinică pentru îngrijirile acordate și sprijinul lor, a anunțat biroul ei de presă.

Prințesa Kate a fost supusă unui tratament de chimioterapie preventivă după ce, în urmă cu un an, o intervenție chirurgicală abdominală majoră a dezvăluit prezența cancerului.

Pentru a urma acel tratament, care s-a încheiat în septembrie 2024, prințesa Kate a frecventat Spitalul Royal Marsden din centrul Londrei, iar marți a efectuat o vizită oficială acolo pentru a marca faptul că a devenit patronul oficial al secției sale de oncologie, împreună cu soțul ei, prințul William.

În timpul vizitei, prințesa Kate s-a întâlnit cu mai mulți pacienți și cu angajați ai clinicii și a vorbit despre tratamentul ei. O sursă din anturajul regal a declarat că prințesa britanică a dorit să își arate astfel recunoștința față de personalul spitalului și să promoveze activitatea acestuia.

‘Suntem incredibil de norocoși să primim patronajul regal – este o sursă de inspirație pentru angajații și pacienții noștri și acest lucru ne permite să punem în lumină munca remarcabilă pe care personalul nostru o desfășoară în fiecare zi pentru pacienți și familiile lor’, a declarat Cally Palmer, director executiv al Royal Marsden NHS Foundation Trust.

Din cauza bolii sale, prințesa Kate a fost nevoită să renunțe la angajamentele sale regale în cea mai mare parte a anului trecut, însă a transmis publicului general o serie de informații despre starea ei de sănătate prin intermediul unor mesaje video emoționante și extrem de personale.

BREAKING: The Princess of Wales has visited the Royal Marsden cancer hospital in London where she was treated to thank doctors and meet patients.

First full solo visit for Kate since her illness.

Palace announce she and William have become joint patrons. pic.twitter.com/GgZyg5cYnA — Kate Mansey (@KateMansey) January 14, 2025

NEW: The Princess of Wales has returned to the hospital where she had her cancer treatment.

Kate went to the Royal Marsden Hospital in Chelsea this morning on an unannounced visit.

She wanted to thank staff who look after her and meet patients still undergoing cancer treatment.… pic.twitter.com/RUMCKmpg5r — Chris Ship (@chrisshipitv) January 14, 2025