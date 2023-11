Probleme ale tenului care apar cu vârsta

Odată cu înaintarea în vârstă, pielea trece prin mai multe schimbări naturale care pot contribui la diverse probleme ale tenului. Unele dintre aceste probleme sunt inevitabile, dar pot fi gestionate pentru a menține o piele sănătoasă și radiantă.

Modificările pielii sunt printre cele mai vizibile semne ale îmbătrânirii. Dovezile îmbătrânirii includ ridurile, cearcănele, pungile de sub ochi etc. Acestea sunt legate de factorii de mediu, structura genetică, nutriția și alți factori. Cel mai mare factor, însă, este expunerea la soare.

În articolul de mai jos, vom descrie câteva dintre aceste probleme ale tenului, modalități de prevenire, tratament și cauzele acestora.

Ridurile

Un semn distinctiv al îmbătrânirii pielii este formarea ridurilor. Ridurile faciale apar ca linii fine, cute sau riduri adânci. Ele arată ca linii încruntate pe frunte și pe glabelă, picioare de vrăjitoare pe marginea laterală a ochiului și sub formă de pliuri nazolabiale, linii superioare ale buzelor sau linii de marionetă în jurul gurii. Ridurile apar fie prin îmbătrânire cronologică, fie prin foto-îmbătrânire și sunt deosebit de pronunțate în zonele foto-expuse ale corpului, cum ar fi fața, gâtul și mâinile. Mai mult, diverși factori suplimentari la care este expusă pielea contribuie la îmbătrânirea și la apariția ridurilor.

Tipuri de riduri

Așa cum am anticipat deja, există mai multe tipuri de riduri faciale, cu diverse cauze de apariție.

Riduri de expresie (dinamice): Acestea sunt riduri care apar atunci când mușchii fac contracții și se întind, de obicei, în timpul mișcărilor faciale repetate. Exemple includ ridurile de pe frunte, ridurile din jurul ochilor (cunoscute sub numele de „picioare de vrăjitoare”) și liniile din jurul gurii.

Acestea sunt riduri care apar atunci când mușchii fac contracții și se întind, de obicei, în timpul mișcărilor faciale repetate. Exemple includ ridurile de pe frunte, ridurile din jurul ochilor (cunoscute sub numele de „picioare de vrăjitoare”) și liniile din jurul gurii. Riduri de îmbătrânire (statice): Acestea sunt riduri care devin vizibile în repaus și sunt rezultatul pierderii colagenului și elastinei din piele. Ele se datorează procesului natural de îmbătrânire și apar pe măsură ce pielea își pierde elasticitatea.

Acestea sunt riduri care devin vizibile în repaus și sunt rezultatul pierderii colagenului și elastinei din piele. Ele se datorează procesului natural de îmbătrânire și apar pe măsură ce pielea își pierde elasticitatea. Riduri de somn: Dacă dormiți într-o anumită poziție în mod constant, este posibil să dezvoltați riduri pe față în acele zone.

Dacă dormiți într-o anumită poziție în mod constant, este posibil să dezvoltați riduri pe față în acele zone. Riduri de expunere la soare: Expunerea excesivă la razele ultraviolete ale soarelui poate accelera procesul de îmbătrânire a pielii și poate duce la formarea ridurilor premature.

Expunerea excesivă la razele ultraviolete ale soarelui poate accelera procesul de îmbătrânire a pielii și poate duce la formarea ridurilor premature. Riduri de fumat: Fumatul poate contribui la formarea ridurilor, deoarece substanțele chimice din țigarete pot afecta fluxul sanguin și pot diminua elasticitatea pielii.

Fumatul poate contribui la formarea ridurilor, deoarece substanțele chimice din țigarete pot afecta fluxul sanguin și pot diminua elasticitatea pielii. Riduri de deshidratare: Pielea deshidratată are tendința de a dezvolta mai ușor riduri.

Pielea deshidratată are tendința de a dezvolta mai ușor riduri. Riduri de gât și decolteu: Aceste riduri pot apărea din cauza îmbătrânirii și a expunerii la soare în aceste zone, unde pielea este adesea mai subțire și mai puțin protejată.

Aceste riduri pot apărea din cauza îmbătrânirii și a expunerii la soare în aceste zone, unde pielea este adesea mai subțire și mai puțin protejată. Riduri de stres: Stresul cronic poate contribui la apariția ridurilor, deoarece poate afecta nivelurile de hormoni și poate duce la mișcări faciale repetitive.

Este important să rețineți că aceste tipuri de riduri pot să apară și să se suprapună, iar cauzele pot fi interconectate. De exemplu, expunerea la soare fără protecție poate accelera procesul de îmbătrânire și poate contribui la apariția ridurilor de expresie și de îmbătrânire.

Cum tratăm ridurile

Tratarea ridurilor poate implica o combinație de măsuri preventive, proceduri cosmetice și utilizarea de produse de îngrijire a pielii. Expunerea la soare este unul dintre principalii factori care contribuie la îmbătrânirea pielii și la apariția ridurilor. Folosiți întotdeauna protecție solară cu un factor de protecție ridicat pentru a preveni deteriorarea cauzată de radiațiile ultraviolete.

Utilizați produse de îngrijire a pielii care conțin ingrediente anti-îmbătrânire, cum ar fi retinolul, acidul hialuronic, vitamina C și peptidele. Aceste ingrediente pot ajuta la stimularea producției de colagen, la hidratarea pielii și la reducerea aspectului ridurilor.

Păstrați pielea bine hidratată. Folosiți o cremă hidratantă potrivită pentru tipul dvs. de piele pentru a menține un nivel optim de hidratare.

O dietă echilibrată, bogată în antioxidanți și nutrienți esențiali, poate contribui la sănătatea pielii. Consumați alimente precum fructe, legume, pește, nuci și semințe.

Fumatul poate accelera procesul de îmbătrânire a pielii și poate contribui la apariția ridurilor. Renunțarea la fumat poate avea un impact semnificativ asupra sănătății pielii.

Consumul excesiv de alcool poate deshidrata organismul și afecta sănătatea pielii. Limitați consumul de alcool pentru a menține o piele sănătoasă.

Asigurați-vă că aveți un somn suficient și de calitate. Lipsa somnului poate contribui la apariția ridurilor și la îmbătrânirea prematură a pielii.

Pentru tratarea ridurilor mai pronunțate sau pentru obținerea de rezultate mai rapide, puteți lua în considerare proceduri cosmetice, cum ar fi injecțiile cu toxina botulinică (Botox) pentru ridurile de expresie și umplerea cu acid hialuronic pentru a umple ridurile profunde.

Este important să aveți așteptări realiste în ceea ce privește tratamentul ridurilor și să înțelegeți că rezultatele pot varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv vârstă, genetica și stilul de viață. Un plan de îngrijire a pielii personalizat și o abordare holistică vor ajuta la menținerea unei piele sănătoase și la diminuarea semnelor de îmbătrânire.

Cum prevenim ridurile

Prevenirea ridurilor implică adoptarea unui stil de viață sănătos și a unei rutine de îngrijire a pielii adecvate. Îți las mai jos câteva recomandări pentru a preveni formarea ridurilor:

Utilizați întotdeauna protecție solară cu un factor de protecție ridicat și evitați expunerea prelungită la soare, în special între orele 10 dimineața și 4 după-amiaza.

Folosiți produse de îngrijire a pielii care conțin ingrediente anti-îmbătrânire, cum ar fi retinolul, acidul hialuronic și vitamina C.

Păstrați pielea bine hidratată pentru a preveni uscarea și apariția ridurilor. Aplicați o cremă hidratantă potrivită pentru tipul dvs. de piele și beți suficientă apă pe parcursul zilei.

Fumatul este asociat cu îmbătrânirea prematură a pielii și formarea ridurilor. Renunțați la fumat pentru a îmbunătăți sănătatea pielii și pentru a preveni apariția ridurilor.

Evitarea expunerii la poluare: Poluarea poate contribui la procesul de îmbătrânire a pielii. Încercați să evitați expunerea prelungită la poluare și să vă curățați pielea în mod regulat.

Evitarea mișcărilor repetitive ale feței: Ridurile de expresie pot fi cauzate de mișcările repetitive ale feței. Încercați să evitați strâmbatul ochilor sau frecarea repetată a feței.

Exerciții faciale: Exercițiile faciale regulate pot contribui la menținerea tonusului muscular și pot ajuta la prevenirea ridurilor de expresie.

Este important să abordați prevenirea ridurilor într-un mod cuprinzător, luând în considerare atât factorii externi, cât și cei interni. Un stil de viață sănătos, o alimentație echilibrată, hidratarea adecvată și protecția solară constantă sunt chei esențiale pentru menținerea unei pielii sănătoase și prevenirea ridurilor.

Cearcănele

Cearcănele infraorbitale reprezintă o provocare comună și multifactorială în lumea medicinei estetice și sunt rezultatul unei varietăți de factori, inclusiv anatomia facială profundă, modificări ale țesuturilor moi, precum și contribuții ale pielii. Există o varietate de opțiuni de tratament și poate fi dezvoltată o strategie de management personalizată pentru anumite modificări anatomice prezente.

Percepțiile cu privire la gradul de oboseală și vârsta unei persoane se bazează de preferință pe estetica periorbitală. De-a lungul culturilor, percepțiile societale sunt similare, prin aceea că cercurile întunecate periorbitale contribuie la un aspect obosit, îmbătrânit și chiar trist. În medie, o femeie din Statele Unite cheltuiește 15.000 USD în timpul vieții pe produse cosmetice și machiaj, din care un procent mare este cheltuit pe anticearcane de sub ochi.

De ce apar cearcănele

Cearcănele sunt adesea rezultatul unui amestec de factori genetici, stil de viață și caracteristici individuale. Iată câteva dintre cauzele comune ale apariției cearcănelor:

Moștenire genetică : Predispoziția genetică poate juca un rol semnificativ în apariția cearcănelor. Dacă membrii familiei dvs. au cearcăne, există șanse mai mari să dezvoltați și dvs.

: Predispoziția genetică poate juca un rol semnificativ în apariția cearcănelor. Dacă membrii familiei dvs. au cearcăne, există șanse mai mari să dezvoltați și dvs. Subțierea pielii : Pielea sub ochi este mai subțire și mai delicată decât în alte zone ale feței. Pe măsură ce îmbătrânim, pielea poate deveni și mai subțire, făcând vasele de sânge să devină mai vizibile și ducând la aspectul întunecat al cearcănelor.

: Pielea sub ochi este mai subțire și mai delicată decât în alte zone ale feței. Pe măsură ce îmbătrânim, pielea poate deveni și mai subțire, făcând vasele de sânge să devină mai vizibile și ducând la aspectul întunecat al cearcănelor. Epuizarea și lipsa de somn : Lipsa somnului sau obiceiurile neregulate de somn pot contribui la umflarea și întunecarea zonei de sub ochi. În timpul somnului, corpul se reface și se regenerează, iar lipsa acestui proces poate afecta sănătatea pielii

: Lipsa somnului sau obiceiurile neregulate de somn pot contribui la umflarea și întunecarea zonei de sub ochi. În timpul somnului, corpul se reface și se regenerează, iar lipsa acestui proces poate afecta sănătatea pielii Retenția de apă : Retenția de apă poate duce la umflarea zonei sub ochi și poate accentua aspectul cearcănelor.

: Retenția de apă poate duce la umflarea zonei sub ochi și poate accentua aspectul cearcănelor. Expunerea la soare : Expunerea excesivă la soare poate accelera procesul de îmbătrânire a pielii și poate contribui la apariția cearcănelor.

: Expunerea excesivă la soare poate accelera procesul de îmbătrânire a pielii și poate contribui la apariția cearcănelor. Stresul : Situațiile tensionate și stresante pot afecta calitatea somnului și pot contribui la apariția sau accentuarea cearcănelor.

: Situațiile tensionate și stresante pot afecta calitatea somnului și pot contribui la apariția sau accentuarea cearcănelor. Fumatul : Fumatul poate afecta circulația sângelui și oxigenarea pielii, contribuind la apariția cearcănelor.

: Fumatul poate afecta circulația sângelui și oxigenarea pielii, contribuind la apariția cearcănelor. Dieta necorespunzătoare : O alimentație deficitară în nutrienți esențiali, cum ar fi vitaminele și mineralele, poate influența sănătatea pielii și poate contribui la apariția cearcănelor.

: O alimentație deficitară în nutrienți esențiali, cum ar fi vitaminele și mineralele, poate influența sănătatea pielii și poate contribui la apariția cearcănelor. Boala sau afecțiuni medicale: Anumite condiții medicale, cum ar fi anemia sau hipotiroidismul, pot contribui la apariția cearcănelor.

Cum estompăm cearcănele

Primul pas în gestionarea cearcănelor infraorbitale este identificarea constelației specifice de factori etiologici prezenți, astfel încât să poată fi elaborată o terapie personalizată. Există un spectru de intervenții, inclusiv opțiuni non-invazive, cum ar fi estomparea și camuflajul, până la tratamente minim invazive, cum ar fi umplerea țesuturilor moi și resurfacing, precum și tratamente mai invazive, inclusiv intervenția chirurgicală.

Corectoarele și produsele cosmeceutice sunt opțiunea cel mai puțin invazivă pentru estomparea cearcănelor. Fondul de ten de machiaj mineral poate fi folosit pentru a amesteca nuanța pielii pentru a ascunde pigmentul mai închis nedorit în regiunea infraorbitară. În plus, prin utilizarea tehnicilor de roată de culori opuse, nuanțe opuse pot fi utilizate pentru a minimiza neregularitățile de culoare. De exemplu, pentru a minimiza o zonă eritematoasă, se adaugă pigment verde la bază.

Difuzoarele optice sunt un adjuvant util în ascunderea cearcănelor infraorbitale. Acești compuși sunt alcătuiți din particule minerale microionizate care sunt proiectate să reflecte lumina departe de piele. Difuzoarele optice sunt un adjuvant important în camuflajul cearcănelor în regiunea periorbitală.

Retinoizii sunt derivați de vitamina A care influențează căi multiple pentru a reduce aspectul cearcănelor în regiunea infraorbitală. În primul rând, ele promovează sinteza colagenului și promovează reorganizarea pachetelor de colagen pentru a îmbunătăți turgența și calitatea pielii.

Cofeina locală este un mijloc eficient de tratare a cearcănelor infraorbitale. Atunci când este aplicat local, poate fi un atu în tratarea cearcănelor care rezultă din vascularizația subcutanată.

Peptidele sunt o componentă din ce în ce mai comună a armamentului împotriva cearcănelor. În prezent, există mai mult de 25 de formulări distincte de peptide utilizate în compuși menționați pentru a îmbunătăți calitatea pielii. În general, aceste molecule acționează în matricea extracelulară (ECM) din piele pentru a promova formarea de colagen.

Mod de prevenție

Asigurați-vă că aveți un program regulat de somn și obțineți suficient odihnă în fiecare noapte. Lipsa somnului poate contribui la apariția cearcănelor și a umflăturilor sub ochi.

Dormirea cu capul ridicat poate ajuta la prevenirea acumulării fluidelor sub ochi, reducând astfel umflăturile și cearcănele.

Utilizați întotdeauna protecție solară pentru a preveni deteriorarea pielii cauzată de expunerea la soare, care poate contribui la apariția cearcănelor.

Mențineți-vă bine hidratat consumând suficientă apă pe parcursul zilei. Hidratarea adecvată ajută la menținerea elasticității pielii și poate preveni uscarea zonei sub ochi.

Consumați o dietă echilibrată și bogată în vitamine și minerale esențiale. Renunțați la fumat și limitați consumul de alcool, deoarece aceste obiceiuri pot contribui la apariția cearcănelor.

Stresul cronic poate afecta calitatea somnului și poate contribui la apariția cearcănelor. Practicați tehnici de gestionare a stresului, cum ar fi meditația sau yoga.

Activitatea fizică regulată îmbunătățește circulația sângelui și poate contribui la menținerea sănătății pielii.

Evitați frecarea excesivă a ochilor, deoarece aceasta poate irita pielea delicată și poate contribui la apariția cearcănelor.

Aplicați creme sau seruri pentru ochi care conțin ingrediente hidratante și antiinflamatoare pentru a menține sănătatea pielii din jurul ochilor.

Pungile de sub ochi

Pungile de sub ochi (oculare) se manifestă sub formă de pungi sau pernițe de grăsime umflate sau umflate sub ochi. Ele sunt rezultatul unei acumulări vizibile de piele, grăsime și alte țesuturi sub ochi. În forma lor severă, pungile de sub ochi devin exacerbate de excesul de lichide care se acumulează în zonă. Acest lucru poate duce la umflături suplimentare. Mulți oameni vor observa că pungile de ochi tind să fie cele mai proeminente dimineața. Acest lucru se datorează acumulării peste noapte a fluidelor din zonă.

Pungile mărite pentru ochi creează umbre și decolorare în zona de dedesubt, cunoscută și sub denumirea de cearcăne. Ochiul de dedesubt poate părea întunecat sau chiar învinețit. Pentru persoanele cu piele subțire sau delicată, pungile de sub ochi pot face, de asemenea, să devină mai vizibile vasele de sânge din zonă.

Cauze

Retenția de apă în țesuturile din jurul ochilor poate duce la umflarea zonei și la apariția pungilor sub ochi. Aceasta poate fi cauzată de factori precum consumul excesiv de sare, deshidratarea, schimbările hormonale sau anumite condiții medicale.

Odată cu îmbătrânirea, pielea devine mai subțire și mai puțin elastică, iar grăsimea care susține ochii poate migra în pleoapele inferioare, contribuind la apariția pungilor.

Predispoziția genetică poate juca un rol în apariția pungilor sub ochi. Lipsa de somn sau calitatea scăzută a somnului poate contribui la umflarea și apariția pungilor sub ochi.

Expunerea prelungită la soare poate afecta colagenul și elasticitatea pielii, contribuind la apariția pungilor sub ochi. Anumite tulburări tiroidiene pot afecta aspectul pielii și pot contribui la apariția pungilor sub ochi.

Tratament și prevenție

Pentru a trata pungile de sub ochi, este important să abordați cauza specifică. În funcție de factorii implicați, puteți încerca următoarele:

Asigurați-vă că obțineți suficient somn de calitate în fiecare noapte, că aveți o alimentație sănătoasă și că evitați obiceiurile nesănătoase.

Reducerea consumului de sare poate ajuta la reducerea retenției de lichide.

Compresorile reci pot reduce umflarea sub ochi.

Aplicați creme sau seruri concepute pentru a reduce umflarea și a hidrata pielea.

Dacă aveți alergii, încercați să evitați alergenii și să consultați un medic pentru tratament.

Toate aceste posibilități de tratament reprezintă de fapt și modalitățile de prevenție a pungilor de sub ochi. Menținerea unei rutine sănătoase și adoptarea acestor obiceiuri preventive pot ajuta la reducerea riscului apariției pungilor de sub ochi.

Acizii AHA și BHA, ajutor în întinerirea tenului

Acizii AHA si BHA (alfa hidroxiacizi și beta hidroxiacizi) sunt ingrediente active care pot aduce beneficii semnificative în îngrijirea pielii și pot contribui la îmbunătățirea aspectului tenului, inclusiv în procesul de întinerire a pielii. Acești acizi acționează prin exfolierea celulelor moarte de la suprafața pielii, stimulând regenerarea celulară și promovând o textură mai fină și un ton uniform al pielii.

Acidul glicolic este un AHA derivat din trestia de zahăr și are o capacitate excelentă de exfoliere a pielii. Poate contribui la reducerea ridurilor, la îmbunătățirea texturii pielii și la uniformizarea tonului.

Acidul lactic se găsește în mod natural în lapte și este mai blând decât acidul glicolic, ceea ce îl face potrivit pentru pielea sensibilă. Ajută la hidratarea pielii și la exfolierea celulelor moarte.

Acidul mandelic este un AHA mai blând, potrivit și pentru pielea sensibilă. Are proprietăți antiinflamatorii și antibacteriene, fiind benefic pentru persoanele cu probleme de acnee.

Acidul salicilic este un BHA eficient în curățarea porilor și în tratarea acneei. De asemenea, are proprietăți antiinflamatorii și poate ajuta la reducerea roșeții și inflamației.

Ambele tipuri de acizi ajută la exfolierea celulelor moarte de la suprafața pielii, stimulând astfel regenerarea celulară. Acest proces poate contribui la reducerea aspectului ridurilor fine și la îmbunătățirea texturii pielii.

Acizii AHA și BHA pot ajuta la uniformizarea tonului pielii și la diminuarea petelor de pigmentare sau a decolorărilor.

Dacă sunteți nou în utilizarea acizilor, începeți cu concentrații mai mici și creșteți gradual, în funcție de toleranța pielii. Deoarece acești acizi pot face pielea mai sensibilă la radiațiile UV, este crucial să folosiți protecție solară zilnică.