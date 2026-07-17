În săptămâna 20-27 iulie, valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Fenomenul va fi mai accentuat în regiunile din sud-est, potrivit meteorologilor.

În ceea ce priveşte precipitaţiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul ţării şi deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale, precizează ANM.

Vremea se încălzește

Meteorologii estimează o încălzire a vremii, pentru intervalul 27 iulie – 3 august, cu temperaturile medii care vor depăşi normele climatologice în majoritatea regiunilor.

Vor fi valori mai ridicate în vestul ţării, excepţie va face sud-estul, unde temperaturile vor fi apropiate de cele normale.

În aceeaşi perioadă, cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a ţării.

În săptămâna 3-10 august, temperaturile medii vor rămâne uşor peste cele normale în jumătatea vestică a ţării, mai ales în vest şi sud-vest. În restul regiunilor, temperaturile vor fi apropiate de media perioadei, iar regimul pluviometric este estimat la valori apropiate de normal la nivel naţional.

Şi în intervalul 10-17 august, mediile termice vor continua să fie peste cele specifice perioadei în jumătatea vestică a ţării.

În rest vor fi apropiate de normal, iar cantităţile de precipitaţii sunt estimate în jurul valorilor climatologice în toate regiunile.

Recorduri de temperatură în iunie

Valul de căldură din iunie a doborât recorduri de temperatură lunare şi istorice în mai multe ţări europene şi a contribuit la efecte grave asupra sănătăţii, inclusiv decese cauzate de căldură. De asemenea, la începutul lunii iulie a apărut un alt val de căldură.

Împreună cu căldura extremă, seceta a contribuit la apariţia incendiilor forestiere, în special în Peninsula Iberică şi în sudul Franţei, şi a accentuat riscul de secetă în anumite părţi ale Europei de Est, potrivit documentului.

Valul de căldură din iunie au agravat şi mai mult condiţiile de secetă care începuseră să se manifeste în timpul valului de căldură din luna mai.