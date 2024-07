Protestul fraților Tate. „Unde sunt creștinii?”

Duminică seară, frații Andrew și Tristan Tate au organizat un protest în fața Ambasadei Franței la București, nemulțumițide ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris.

„Dacă tolerați totul, atunci nu susțineți nimic”, a scris Andrew Tate pe X.

„În viitor, ei vor discuta despre acest moment crucial din istorie și se vor întreba De ce nu și-au apărat creștinii credința? De ce i-au lăsat pe demoni să câștige? Să-și bată joc de ei? Să le submineze copiii? Nu mă tem de închisoare. Nu voi fi amintit ca un laș. Sunt eliberat pe cauțiune, voi face cel puțin 3 luni dacă voi fi arestat. Sunt musulman. Și nu voi permite ca Iisus să fie batjocorit”, a transmis influencerul pe X, alături de un video de la protest.

„Poliția amenință că mă arestează pentru întrunire ilegală. (..) Fac acest lucru în calitate de musulman. UNDE SUNT CREȘTINII?”, este un alt mesaj postat de Andrew Tate.

Frații Andrew și Tristan Tate și două complice a acestora au fost trimiși în judecată în iunie 2023 pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Ei sunt judecați sub control judiciar.

DIICOT i-a acuză pe cei doi, la începutul anului 2021, de constituirea unui grup infracțional, pentru traficarea de persoane pe teritoriul României, dar şi al altor țări.

