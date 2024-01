Protestul tractoarelor în Capitală. Prefectul Hopincă vrea să se facă listă

Prefectul Capitalei, Rareş Hopincă, pus în funcție de PSD, a declarat că, pentru a intra în municipiul Bucureşti, proprietarii de utilaje care vor să participe la protestul din Piaţa Constituţiei trebuie să se înscrie pe o listă pe care organizatorii o vor transmite Poliţiei şi Jandarmeriei până sâmbătă la ora 16.00, transmite Agerpres.

El a menţionat, pentru B1Tv, că fermierii şi transportatorii care doresc să participe la protest sunt liberi să o facă, dar că este important să facă diferenţa între un demers spontan şi unul politic.

„Trăim într-o ţară liberă şi este bine că trăim într-o ţară liberă. Dacă unii dintre fermieri sau transportatori vor să se alăture Dianei Şoşoacă pentru protest, sunt liberi să o facă. Eu însă revin şi spun că am încredere în Jandarmeria Română şi Poliţia Română şi cred că vor gestiona bine acest moment, astfel încât impactul pentru cetăţenii Municipiului Bucureşti să fie unul cât mai redus. Cine vrea să se alăture doamnei Diana Şoşoacă are tot dreptul să o facă, are libertatea să o facă, pentru că este perfect legal. Dar insist să facem această diferenţiere între un protest spontan al unor oameni care lucrează la modul real în economia României – cum sunt şi transportatorii, şi agricultorii – şi un protest politic, care de la bun început, prin organizatorii săi, se defineşte ca un demers politic şi nu o revendicare socială concretă”, a spus Rareş Hopincă.

El a mai precizat că senatoarea Diana Şoşoacă are dreptul să organizeze proteste, dar că potenţialii participanţi trebuie să fie informaţi corect.

„Una este protestul spontan, altul este protestul politic, alta este încercarea de a te urca pe un val al protestelor, pentru beneficii politice particulare. (…) Că s-a avizat un protest al doamnei Diana Şoşoacă, e decizia primarului general. Sigur, m-aş întreba care a fost graba, pentru că a fost o cerere depusă pe 19 ianuarie, aprobată tot pe 19 ianuarie. Este decizia primarului general, este responsabilitatea dânsului. Noi trebuie să facem tot posibilul pentru ca acest protest organizat de doamna Şoşoacă să se desfăşoare în limitele legii, în condiţii legale şi să nu creăm acte anti-sociale, situaţii tensionate”, a spus el.

Rareş Hopincă a mai precizat că Guvernul are „toată disponibilitatea de a dialoga şi analiza revendicările” celor care protestează şi de a le rezolva.

„În permanenţă a fost un dialog între Guvernul României, de la nivelul primului ministru şi al miniştrilor cu responsabilităţi, cu reprezentanţii protestatarilor, iar multe dintre măsurile care au fost adoptate ieri au fost agreate încă de la primele întâlniri, că vorbim de Ministerul Agriculturii, al Transporturilor… (…) Protestul a început miercurea trecută. Joi, trei consilieri ai premierului s-au întâlnit cu reprezentanţii protestatarilor pentru a lua la cunoştinţă de revendicări. Joi seara eu m-am întâlnit cu cei care protestau în zona Chiajna. Vineri m-am întâlnit cu cei din Afumaţi şi o delegaţie a reprezentanţilor a avut o întâlnire cu primul ministru, la sediul Guvernului, iar sâmbătă şi duminică au avut loc întâlniri de lucru la Ministerul Agriculturii, la Ministerul Transporturilor, la ASF şi la Ministerul de Finanţe”, a spus el.

Prefectul a declarat că Guvernul a rezolvat revendicările care puteau fi soluţionate „imediat”, dar că pentru abordarea altora sunt necesare consultări la nivelul Comisiei Europene.

„În ce priveşte problema cerealelor ucrainene, aceasta trebuie despărţită în două. Pe de o parte, există un acord de liber tranzit, între România şi Ucraina, cum există la nivelul Uniunii Europene între Ucraina şi UE. Pe de altă parte, cerealele care vin din Ucraina pentru a rămâne pe piaţa din România au nevoie de o serie de proceduri speciale. Până la momentul de faţă nu există niciun operator licenţiat pentru a importa cereale din Ucraina. Ce trebuie însă să facă statul român mult mai atent şi mult mai riguros este controlul ca acele cereale ucrainene să nu se mai piardă pe drum, pentru că asta spun oamenii – şi trebuie să verificăm mult mai riguros dacă au dreptate – că, de exemplu, de la Vama Siret şi până în portul Constanţa o parte din cantitatea de cereale transportată se mai pierde pe drum. Aceasta este o infracţiune, un fenomen infracţional. Instituţiile statului trebuie cu adevărat să fie mult mai atente la acest fenomen”, a spus prefectul.

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că autorităţile locale au aprobat organizarea unui protest, duminică, luni şi marţi, în Piaţa Constituţiei, cu participarea a 5.000 de persoane, 100 de tractoare şi 100 de capete tractor de TIR.