PSD cere Bruxelles-ului soluții pentru protejarea salariilor din educație și sănătate

PSD cere Comisiei Europene soluții pentru aplicarea reformei salarizării fără reducerea veniturilor din educație și sănătate. Social-democrații susțin că România trebuie să poată accesa fondurile din PNRR fără să afecteze angajații și serviciile publice din cele două domenii.

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, și Alexandru-Mihai Ghigiu, președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, i-au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Documentul conține mai multe propuneri privind noua lege a salarizării. Reprezentanții PSD cer identificarea unor soluții juridice și tehnice care să permită reformei fără diminuarea veniturilor.

„Partidul Social Democrat continuă să vină cu soluții concrete pentru protejarea educației și sănătății și atragerea fondurilor alocate prin PNRR”, a transmis PSD într-un comunicat.

Ce solicită reprezentanții PSD

Semnatarii cer protejarea veniturilor personalului din educație și sănătate. Ei solicită și recunoașterea particularităților celor două domenii. Printre acestea se numără plățile pentru gărzi, ture, muncă de noapte și condiții dificile. Sunt menționate și activitățile desfășurate în zone unde există un deficit de personal. PSD mai propune realizarea unor simulări complete înainte ca noua lege să fie adoptată. Acestea ar trebui să arate efectele reformei asupra tuturor categoriilor profesionale.

Reprezentanții partidului cer și consultări cu sindicatele și cu angajații din educație și sănătate. Potrivit PSD, măsurile nu ar trebui aplicate în mod uniform, fără o evaluare a efectelor asupra fiecărui domeniu. Partidul susține că reforma trebuie discutată înainte de adoptare, astfel încât serviciile publice să nu fie afectate.

„În scrisoare sunt prezentate argumente și date privind situația celor două sisteme, precum și o serie de propuneri concrete adresate Comisiei Europene. Semnatarii solicită clarificări care să permită României:

protejarea veniturilor personalului din educație și sănătate;

recunoașterea specificului acestor profesii și a plăților pentru gărzi, ture, muncă de noapte, condiții dificile și activitatea desfășurată în zone cu deficit de personal;

realizarea unor simulări complete privind impactul reformei asupra tuturor categoriilor profesionale înainte de adoptarea legii;

desfășurarea unui dialog real cu sindicatele reprezentative și cu profesioniștii din cele două domenii”, a transmis PSD.

Victor Negrescu: „Educația și sănătatea nu trebuie să plătească prețul”

Victor Negrescu afirmă că România poate respecta obiectivele asumate prin PNRR, protejând în același timp veniturile angajaților.

„Prin acest demers demonstrăm, încă o dată, că există alternative și soluții. Nu este suficient să vorbim despre reforme, ci trebuie să ne asigurăm că ele sunt aplicate inteligent și echilibrat. Educația și sănătatea nu trebuie să plătească prețul unei implementări rigide. Propunem soluții concrete prin care România poate atrage fondurile alocate prin PNRR, cât și avea profesori și cadre medicale motivate”, a declarat Negrescu.

Adrian Streinu-Cercel spune că personalul medical trebuie protejat, deoarece funcționarea sistemului sanitar depinde și de angajați, nu doar de investițiile în infrastructură.

„Sănătatea nu înseamnă doar investiții în clădiri și echipamente, ci și oameni. O reformă sustenabilă trebuie să protejeze personalul medical și să asigure continuitatea serviciilor pentru pacienți. Acesta este obiectivul soluțiilor pe care le-am propus”, a spus președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat.

Ghigiu cere predictibilitate pentru profesori

Alexandru-Mihai Ghigiu susține că reforma nu trebuie să agraveze problemele deja existente în sistemul de educație. El cere ca efectele noii legi să fie analizate înainte de aplicare.

„Profesorii au nevoie de predictibilitate și respect. Reforma salarizării trebuie să contribuie la consolidarea sistemului de educație, nu să accentueze problemele cu care acesta se confruntă. Dialogul și evaluarea reală a impactului sunt condiții esențiale pentru o reformă de succes”, a spus Ghigiu.

Prin scrisoarea adresată Comisiei Europene, PSD încearcă să obțină clarificări privind modul în care poate fi pusă în practică reforma salarizării. Partidul susține că România trebuie să îmbine respectarea angajamentelor fiscale cu protejarea personalului din educație și sănătate.

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