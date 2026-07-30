Sorin Grindeanu și-a publicat declarația de avere. Câți bani are în conturi DOCUMENT

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a menționat în declarația de avere că, la 27 martie 2026, a înstrăinat, printr-o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, o casă de locuit către Petru Stanoia, pentru suma de 450.000 de euro.
Și în declarația de avere din 2024, Sorin Grindeanu menționa că, la 5 septembrie 2022, a înstrăinat aceeași casă de locuit către aceeași persoană, pentru aceeași sumă de 450.000 de euro.
Liderul PSD a împrumutat bani de la soacra sa, Dominica Danilescu, suma de 110.000 de lei. Împrumutul a fost acordat în 2022 și este scadent în anul în curs.
Grindeanu mai deține, împreună cu soția sa, un teren intravilan în Dumbrăvița, județul Timiș, dobândit în 2022, de 1.420 de metri pătrați.
În conturi, liderul PSD are puțin peste 90.000 de euro.
Ca ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu a încasat în anul fiscal 2025 suma de 100.900 de lei, adică aproximatib 8.400 lei pe lună. Ca președinte al Camerei Deputaților, funcție ocupată din 24 iunie 2025, social-democratul a încasat suma de 88.003 lei.
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Sorin Grindeanu: Nu am absolut nimic de ascuns
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că își va face publică declarația de avere pe anul acesta, așa cum a făcut și anul trecut, pentru că nu are absolut nimic de ascuns.
„Cred că le-am spus colegilor să o facă publică. (…) O să o fac publică, nu am niciun fel de problemă, aşa cum am făcut-o şi anul trecut, deşi şi anul trecut, aşa cum bine ştiţi, era aceeaşi lege care spunea că poţi să o ţii la secret şi am publicat-o. O să o fac şi anul acesta. Nu am absolut nimic de ascuns”, a spus Grindeanu.
3 comentarii
Nu stiu cum a putut fi acceptata de ANI o astfel de declaratie. Orice cetatean daca ar depune o astfel de declaratie te trimite de 7 ori inapoi, pana o faci la virgula conform modelului. Nu reiese sub nici un fel de ce avere dispune acest finantofag sau eurofag.Nu are conturi, nu are bani, nu are proprietati, are datorii, nu are masini, este cel mai sarac parlamentar, dar isi construieste o vila de mil. de euro.Nu a trecut-o nici pe acesta in declaratia de avere. Matemacianul lui peste a declarat ca detine un teren 100%, dar este in coproprietate. Atunci ce reprezinta 100%? Un EDITAT da o declaratie de avere in bataie de joc.
„Declarație” este varză de Bruxelles. 4 exemple: 1. În declarația din 2025, terenul de 1420 mp, TITULAR DE CONTRACT de vânzare/cumpărare Mihaela Teodora Grindeanu, fostă soție. Acum în 2026, titular ești tu si Mihaela. Cum poți să deții teren în coproprietate cu fosta soție si să ai partea ta 100% ? 2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă etc., UNDE este ceasul de 22500 euro ? SIGUR ai si alte „investiții” în aceasta categorie, la PSD toți liderii sunt colecționari de tablouri, „școala” Adrian Năstase & Cozmin Gușă. 3. vânzare casa cu 450 mii euro, ai vândut casa prin BRD, unde sunt euro? Ai cumpărat criptomonedă, la „Plasamente” nu ai declarat nimic? 4. Ai o datorie de 110 mii lei scadentă în declarația din 2025, în 2025 iar acum scadentă în 2026 în declarația din 2026. GRINDENE, DECLARATIA TA ESTE VARZA DE BRUXELLES!
Doar să fii nebun să mai muncești într-o multinațională sau să te mai zbați într-o afacere.