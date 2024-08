PSD, preambul de campanie. Lasconi, o ”pațachină, la bâlci„

”Candidata-pațachină. USR nu are soluții, nu are oameni, nu are busolă. Dar măcar are haz (fie și involuntar) și o campanie tip ”A venit bâlciul în s(t)at”, cu Nuți Lasconi la înaintare.

Femeia umblă peste tot – mai puțin la primărie, cu treabă – și îi trage cu dansul paparudei, deși nu aduce ploaia, ci doar râsul. Mănâncă, râde, cântă, dansează, iar râde, se pozează cu toți stil ”colorata, mâine-i gata”, iar râde și abuzează de tot curcubeul LGBTQ pe straiele-i menite să-i ridice notorietatea, că acolo înțeleg că stă cam prost.

Cu Lasconi la înaintare, USR a ajuns un soi de harpie mitologică: are cap de femeie și trup de găină, în curînd una foarte jumulită. Cel puțin o să ne distrăm, zic…”, a scris deputatul PSD Radu Cristescu pe Facebook.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, şi-a anunţat, marţi, candidatura la alegerile prezidenţiale, el afirmând că a luat această decizie după ce s-a consultat cu românii, cu familia şi cu colegii săi din partid.

În aceeași zi, Elena Lasconi l-a invitat Marcel Ciolacu la o dezbatere cu public „pe model american”.

„Mă bucur că am aflat cu cine intru în turul 2 şi cred că mulţi se şi miră că Marcel Ciolacu şi-a făcut curaj să candideze. Mi se pare incredibil că după un mandat dezastruos de prim-ministru îţi doreşti să fii preşedinte de ţară, a spus Lasconi.

De asemenea, candidata USR la prezidențiale a mai arătat că Ciolacu trebuie să răspundă la întrebări privind relaţia cu Omar Hayssam, studiile efectuate şi modul în care a obţinut carnetul de revoluţionar. Ea a susţinut că aceste aspecte „conturează imaginea” celui care vrea să fie preşedintele României.