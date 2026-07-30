Rachetă rusească în Polonia. Moscova nu pomenește incidentul

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat, joi, că o rachetă de croazieră rusească de tip Kh-101 s-a prăbușit în estul Poloniei, la aproximativ 100 km de granița cu Ucraina. Tusk a declarat că spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat în timpul unui atac masiv cu rachete lansat de Rusia asupra vestului Ucrainei în cursul nopții. Nu au existat victime și niciun pericol imediat pentru populația civilă.

Tusk a a subliniat că „nu există motive să se creadă că Polonia a fost ţinta vizată de această rachetă”, transmite News.ro, citând The Guardian.

Moscova comfirmă atacurile asupra Ucrainei, dar nu menționează incidentul din Polonia

Potrivit presei poloneze, Ministerul rus al Apărării a anunțat că a desfășurat un atac masiv cu rachete de precizie și drone asupra Ucrainei, vizând fabrici de armament și drone, depozite, aeroporturi militare, centre logistice și sisteme de supraveghere aeriană. Moscova susține că au fost lovite și trei nave care transportau echipament militar în zona Mării Negre și că toate obiectivele au fost atinse. Comunicatul nu face însă nicio referire la incidentul din spațiul aerian al Poloniei

Incidentele precedente cu rachete rusești

Racheta a provocat o explozie puternică. A lăsat un crater cu un diametru de aproximativ 10 metri și a împrăștiat fragmente pe un câmp s în provincia Lublin, la aproximativ 2 km de cele mai apropiate locuințe. În septembrie 2025, aproximativ 20 de drone militare rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. În 2022, o rachetă rătăcită a lovit satul polonez Przewodów, provocând moartea a două persoane. În decembrie acelaşi an, o rachetă rusă de tip Kh-55 a căzut, de asemenea, într-o pădure din apropierea oraşului Bydgoszcz, în nordul Poloniei. Informaţia privind descoperirea resturilor rachetei a fost făcută publică abia în aprilie 2023.

Racheta a explodat inainte de a fi vizibila pentru interceptare

Potrivit publicației în limba engleză Notes from Poalnd, Comandamentul Forțelor Armate Poloneze a anunțat că radarele de apărare antiaeriană au detectat în cursul nopții mai multe rachete deasupra vestului Ucrainei, unele putând reprezenta un risc pentru spațiul aerian al Poloniei. Un obiect neidentificat a fost observat la ora 3:40. Au fost ridicate două avioane F-16 pentru interceptare. Obiectul a dispărut de pe radar șase minute mai târziu, iar un elicopter Mi-24 a identificat ulterior presupusul loc al prăbușirii.

Liderii de la Varșovia spun că, dacă ar mai fi continuat zborul, racheta ar fi fost imediat doborâtă. ”Primele informații arată clar că serviciile competente, armata, piloții și aeronavele noastre au acționat foarte rapid și eficient. Nu a existat niciun pericol imediat, deoarece racheta a căzut într-o zonă nelocuită”, a declarat Tusk. El a precizat că a discutat despre incident și cu președintele Karol Nawrocki, susținut de opoziție.

NATO a mobilizat avioane și un elicopter în sprijinul Poloniei

„Au fost mobilizate două avioane de vânătoare NATO, care erau avioane poloneze F-16, un avion de realimentare Airbus A330 al Unităţii Multinaţionale Multifuncţionale de Transport şi Realimentare a NATO, un avion polonez Saab 340 de avertizare timpurie aeriană (AEW) şi un elicopter polonez Mi-24”, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO. „NATO se află în strânsă legătură cu autorităţile poloneze în legătură cu încălcarea spaţiului aerian al Poloniei”, a precizat colonelul Martin O’Donnell.

Critici din partea opoziției. Polonia nu ar fi trebuit să ofere inteceptoare Patriot Ucrainei

În Lublin a fost activat un sistem de avertizare timpurie a fost activat. Sirenele au sunat aproximativ 13 minute, potrivit ministrului de Interne. Opoziția a criticat autoritățile pentru lipsa informațiilor oferite populației. ”Câteva minute de alarmă, nicio informație în presa principală despre ce se întâmpla, unii locuitori nici măcar nu au auzit sirenele și nu au primit niciun mesaj de alertă din partea Centrului Guvernamental de Securitate (RCB)”, a scris deputatul PiS Michał Dworczyk, membru al celui mai important partid din opoziție.

”Dacă această provocare rusească a vizat spațiul aerian al Poloniei, atunci se confirmă rezervele pe care le-am exprimat recent: desigur, trebuie făcut tot posibilul pentru ca Rusia să nu câștige în Ucraina, dar poate că decizia de a le furniza interceptoare pentru sistemele Patriot – de care nici noi nu dispunem în număr mare – nu a fost o decizie pe deplin rațională”, a spus Radosław Fogiel, deputat din partea PiS.