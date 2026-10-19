Radu Oprea, nominalizat la Apărare, le promite militarilor cum le va crește dotarea și calitatea vieții

„Armata era atunci o experiență de viață obligatorie, care m-a format și mi-a lăsat foarte multe aminitiri plăcute, dar și mai puțin plăcute. Lucrurile petrecute atunci, amintiri acum, au sudat legăturile între colegii din plutonul condus de locotenetul major Bănică și compania condusă de maiorul Scântei”, spune Oprea despre experiența sa de recrut.

Ana Dima
Radu Oprea, nominalizat la Apărare, le promite militarilor cum le va crește dotarea și calitatea vieții

Sursa: gov.ro

„Armata era atunci o experiență de viață obligatorie, care m-a format și mi-a lăsat foarte multe aminitiri plăcute, dar și mai puțin plăcute. Lucrurile petrecute atunci, amintiri acum, au sudat legăturile între colegii din plutonul condus de locotenetul major Bănică și compania condusă de maiorul Scântei”, spune Oprea despre experiența sa de recrut.

 Abia nominalizat la Apărare, Ștefan Radu Oprea le-a promis luni militarilor că printre prioritățile sale va fi creșterea calității vieții militarilor, dotarea și siguranța lor. 

Viitorul posibil ministru a dat aceste asigurări în amintirea propriei sale experiențe de recrut din 1988.

„1988 – UM01847 Buzău. Am făcut armata la parașutiști la termen redus, 9 luni, în 1988. A fost o alegere voluntară, colegii de la Institutul de Petrol și Gaze, Facultarea Utilaj Petrolier erau repartizați la alte arme”, scrie Oprea într-o postare pe Facebook.

El spune că a fost, însă, o alegere pe care nu a regretat-o niciodată pentru că i-a permis să-și îndeplinească dorința de a sări cu parașuta.

„Armata era atunci o experiență de viață obligatorie, care m-a format și mi-a lăsat foarte multe aminitiri plăcute, dar și mai puțin plăcute. Lucrurile petrecute atunci, amintiri acum, au sudat legăturile între colegii din plutonul condus de locotenetul major Bănică și compania condusă de maiorul Scântei”, spune Oprea.

„Astăzi armata română este formată din profesioniști care merită tot respectul nostru. Dacă vom primi marți votul colegilor parlamentari, calitatea vieții militarilor, dotarea și siguranța lor vor fi printre prioritățile mele. Armata română trebuie să fie reprezentată cu cinste”, a încheiat el.

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1 comentariu

  1. Promisiuni au făcut toți până când au d venit miniștri, după care au uitat!inclusiv fost general,fost prim-ministru!

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