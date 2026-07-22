Raport PwC: Joburile care cer competenţe IA, mai bine plătite

Oferta de locuri de muncă în rolurile cele mai expuse la IA a crescut mai lent în ultimii ani decât în cele mai puţin expuse. În acelaşi timp, impactul IA nu este uniform: în unele arii, tehnologia face posturile mai accesibile unui număr mai mare de candidaţi, iar în altele ridică nivelul cerinţelor şi face intrarea mai dificilă. În ocupaţiile cele mai expuse la IA, angajatorii cer tot mai multe abilităţi noi, iar competenţele de lucru cu IA sunt din ce în ce mai căutate şi mai bine plătite, potrivit News.ro.

Din cele 382 de ocupaţii incluse în nomenclatorul internaţional ISCO-08 şi analizate în raportul PwC, 201 au expunere ridicată la IA, iar 181 au expunere scăzută. Scorul de expunere a fost calculat în funcţie de câte dintre sarcinile specifice fiecărei ocupaţii pot fi realizate parţial sau complet de IA.

Ocupaţiile cele mai expuse la IA sunt din domeniul financiar (analist financiar, consultant financiar, manager financiar, contabil, broker, ofiţer de credite sau ofiţer de taxe), dar şi din servicii profesionale, precum avocatură, HR, comunicare etc. Un grad ridicat de expunere există şi în inginerie, IT& C, ştiinţă şi educaţie: de la arhitecţi, ingineri şi dezvoltatori software până la fizicieni, matematicieni, sociologi sau profesori, se mai precizează în studiu.

Impact diferit

În unele cazuri, IA preia activităţile repetitive, administrative sau consumatoare de timp, iar angajatului îi rămân sarcinile care presupun expertiză mai mare, decizie, evaluare sau relaţionare, menţionează studiul. În cazul unui recrutor, de exemplu, IA poate face selecţia iniţială a CV-urilor care îndeplinesc anumite criterii, în timp ce angajatul se ocupă de interviuri şi de negocierea ofertelor salariale.

Astfel de ocupaţii sunt cele profesionalizate de IA: joburi în care tehnologia elimină rutina şi ridică nivelul cerinţelor. Profesiile în care IA ridică pragul de intrare sunt cele în care cunoştinţele şi abilităţile specific umane rămân mai importante decât partea tehnică pe care o poate prelua tehnologia. Astfel de exemple constituie ofiţerii de relaţii cu publicul, agenţii de recrutare, inginerii, dealerii şi brokerii, managerii de vânzări şi marketing, managerii de PR sau farmaciştii.

Există şi cazuri în care IA poate realiza o parte dintre activităţile mai complexe din fişa postului, iar angajaţilor le rămân sarcini care cer competenţe de bază. Aşa se întâmplă, de exemplu, într-un rol de gestionar de stocuri, situaţie în care IA poate ţine evidenţa stocurilor, iar angajatului îi rămâne partea de manipulare a mărfii.

Joburile care necesită competenţe IA sunt plătite mai bine

Potrivit AI Jobs Barometer, rolurile de debutanţi în ocupaţiile cele mai expuse la IA sunt de şapte ori mai predispuse să ceară competenţe considerate până de curând specifice seniorilor, precum leadership, gândire strategică sau luarea deciziilor pe bază de date, faţă de cele din ocupaţiile mai puţin expuse. Joburile cele mai expuse la IA presupun într-o mai mare măsură abilităţi precum empatie, discernământ şi creativitate.

Joburile care cer competenţe specifice de IA nu mai reprezintă o nişă, ci un segment al pieţei muncii aflat într-o expansiune accelerată. La nivel global, joburile de tip „specialist IA” au crescut cu 69% numai între 2024 şi 2025, în timp ce numărul total de joburi oferite a crescut cu 8,6%.

Aproximativ 20,4% dintre anunţurile de angajare din IT şi computer science cer competenţe legate de IA, faţă de 12,1% în marketing şi PR şi 8,8% în ştiinţă şi cercetare. Pe de altă parte, în sectoare precum transportul, sănătatea sau ospitalitatea, ponderea rămâne încă redusă, reflectând impactul deocamdată mai redus al IA în aceste domenii.

Joburile care cer competenţe IA sunt mai bine plătite. În 2025, diferenţa salarială pentru posturile cu IA faţă de cele fără IA ajunge la 88% în vânzări, 87% în relaţii cu clienţii, 75% în zona juridică şi de conformitate şi 50% în finanţe. În IT, diferenţa este mai redusă, de 28%, ceea ce dovedeşte faptul că acolo competenţele IA au devenit deja mai răspândite.

Mesajul este diferit pentru angajați și angajatori

Pentru candidaţi şi profesionişti, mesajul este relativ simplu: şansele de angajare cresc dacă ştii să faci două lucruri în acelaşi timp. Pe de o parte, să foloseşti IA pentru sarcinile pe care le poate face bine, iar, pe de altă parte, să îţi dezvolţi acele competenţe pe care tehnologia nu le poate înlocui uşor: judecata, relaţionarea, creativitatea, logica şi capacitatea de a lua decizii în contexte complexe.

„Pentru angajatori însă, mesajele sunt ceva mai nuanţate. Dacă extinderea adopţiei s-a dovedit o provocare căreia îi pot face faţă, cu rezultate diferite direct proporţionale cu investiţia în instrumente şi training, ecuaţia necesarului de competenţe nu este la fel de simplă. Profesionalizarea IA cere competenţe greu, dacă nu imposibil, de dezvoltat sau de dobândit fără o bază în educaţia timpurie, formală şi fără multă expunere (fie că vorbim de competenţe cognitive sofisticate, fie că vorbim de competenţe emoţionale)”, se arată în raport.

Mai mult, toate acestea implică modificări în modul de organizare al muncii, de alocare a sarcinilor între oameni şi tehnologie în mod structurat şi asumat, un exerciţiu complex şi de durată.

„Pentru decidenţii din sfera politicilor publice, este evident că provocarea decalajului de competenţe va fi una cu profund impact economic şi social. Fără resurse umane de calitate acolo unde contează singurul avantaj competitiv rămâne costul (oameni mai ieftini decât IA), respectiv fără investiţie măcar în competenţe de bază legate de IA, dar şi cognitive şi emoţionale relevante, o mare parte din populaţie va rămâne în urmă”, arată realizatorii studiului.