Două Românii: economia suferă, bursa accelerează

Andrei Zaharia, director comercial Profit Point, revine la Profit.ro – Pastila Financiară, difuzată pe Prima News, cu o analiză amplă asupra decalajului tot mai vizibil dintre economia reală și piața de capital. România traversează o perioadă de stagflație, în timp ce bursa marchează recorduri și creșteri spectaculoase, reacționând anticipativ la așteptările pentru următoarele luni.

Zaharia explică faptul că ciclurile economice – creștere, vârf, recesiune, revenire – sunt reflectate în piața bursieră prin alternanța dintre bull market și bear market, un ciclu complet durând în general între 5 și 7 ani.

Sectoare ciclice vs. defensive

Unul dintre mesajele centrale ale lui Andrei Zaharia – Profit Point este diferența dintre sectoarele care se mișcă odată cu economia și cele care rămân stabile:

Sectoarele ciclice pot aduce randamente foarte mari, dar și scăderi abrupte.

Sectoarele defensive rămân stabile și pot proteja portofoliile în perioade de incertitudine.

Pentru investitori, identificarea fazei economice nu necesită cunoștințe avansate, ci doar urmărirea indicatorilor precum PIB, inflația și șomajul, plus semnalele din viața de zi cu zi – consum, comportament, investiții.

Recomandări pentru investitorii fără experiență

Într-o altă ediție a aceleeași emisiuni difuzată la Prima News, Zaharia oferă un sfat direct pentru investitorii aflați la început de drum: Titlurile de stat sunt un instrument „mai mult decât decent” pentru protecția capitalului, în timp ce sectorul energetic rămâne „vedeta bursei”.

El avertizează asupra tentației de a urmări hype-ul și recomandă:

Diversificare geografică (America de Nord, Europa, Asia, piața locală)

Diversificare pe clase de active (acțiuni, obligațiuni, mărfuri, metale, criptomonede)

Management pasiv pentru cei care nu pot urmări zilnic piețele

Stabilirea profilului de risc înainte de orice decizie investițională

Pentru investitorii cu experiență, Zaharia recomandă ajustarea periodică a portofoliului funcție de indicatorii macroeconomici și contextul geopolitic.

Emisiunea Profit.ro – Pastila Financiară, pe Prima News

Ambele intervenții ale lui Andrei Zaharia – Profit Point au fost difuzate în cadrul Pastila Financiară, parte din emisiunea Profit Live. Aceasta este transmisă de Prima News TV, de luni până joi, de la ora 14:00.

Analizele lui Andrei Zaharia – Profit Point din cadrul Profit.ro – Pastila Financiară subliniază un mesaj esențial. Investițiile trebuie privite prin prisma ciclurilor economice, a diversificării și a protejării capitalului, într-o perioadă în care România trăiește „două realități” – economia încetinită și bursa în plină efervescență.