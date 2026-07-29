Războiul declarațiilor: Moscova transformă dronele Rusiei în vina României

În urma incidentelor recente cu drone și a măsurilor adoptate de România, Moscova a lansat noi acuzații la adresa Bucureștiului. Diplomația rusă neagă responsabilitatea pentru incidente, susține că România desfășoară o ”campanie propagandistică” și afirmă că politica de sprijinire a Ucrainei afectează securitatea națională, situația socială și economia României. Moscova susține că în societatea românească apare tot mai clar o nevoie de ”bun-simț” în relația cu Ucraina și avertizează asupra unor ”măsuri de răspuns”.
Zaharova spune că știe se conturează în societatea românească
Maria Zaharova a răspuns la ”insinuările propagandistice ale autorităților române referitoare la pretinsele încălcări ale spațiului aerian al României de către dronele rusești”, se arată într-un comunicat al Ambasadei Rusiei în România.
”Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum «manevrele Moscovei», subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică. De aceea, nimeni nu ar trebui să fie surprins că în societatea românească se conturează tot mai clar nevoia de bun-simț atunci când este vorba despre Ucraina și despre extravagantele conducerii sale”, a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, potrivit comunivatului ambasadei.
Strategia Moscovei: negarea responsabilității și inversarea acuzațiilor
”Incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțește demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev”, a mai spus Zaharova. ”Actiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”, se încheie comunicatul.
Trei drone doborâte în România și reacția diplomatică a Bucureștiului
Este a doua reacție a diplomației ruse în decurs de două zile, după ce trei drone rusești au fost doborâte de avioane F-16 în spațiul aerian al României în tot atâtea zile (24-26 iulie). Prima a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.
Lipaev a fost convocat la Ministerul de Externe de la București, unde i s-au prezentat fragmente ale unei drone. Diplomația română i-a comunicat că Rusia ”poartă toată responsabilitatea pentru toate aceste incidente grave”. Un membru al misiunii diplomatice ruse a fost expulzat. Atunci, ambasada rusă a comentat că ”nu a fost prezentată nicio dovadă care să ateste apartenenta dronelor la Rusia”.
Ambasadorul rus acuză România că protejează infrastructura militară ucraineană
Pe 27 iulie, ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, spunea despre convocarea sa la MAE: ”Este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră și de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare și armament”.
El ”a avertizat asupra tentativelor de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei”. A fost atrasă atenția României ”asupra faptului că sprijinirea, sub orice formă, a regimului terorist de la Kiev este inadmisibilă și intolerabilă, conduce la prelungirea conflictului și la noi pierderi de vieți omenești”, se arată în comunicatul Ambasadei ruse din 27 iulie.
Avertismente privind ”implicarea în conflict” a României
Lipaev a subliniat că ”Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României, iar toate speculațiile pe această temă, indiferent din partea cui provin, sunt complet lipsite de orice temei”. Ca și Zaharova, ambasada Rusiei a arătat că ”expulzarea neargumentată în niciun fel al angajatului Ambasadei nu va rămâne fără răspuns”.
Pe 25 iunie, Ministerul rus de Externe l-a declarat persona non grata pe consulul României la Sankt Petersburg și a stabilit că activitatea consulatului trebuie să înceteze în 30 de zile. Aceasta a fost reacția Moscovei după expulzarea de către România consulului Rusiei la Constanța și decizia de a închide consulatul rus de la Cosntanța. Totul s-a întâmplat în urma gravului incident cu dronă de la Galați, în noaptea de 28 spre 29 mai. Atunci, o drona a căzut pe un bloc de locuințe din oraș, incident soldat cu răniți.
Contestarea probelor și inducerea îndoielii
Anterior, la finalul lunii aprilie, o dronă identificată de autoritățile române ca fiind rusească, a căzut în Galați, distrugând un atelier. Sute de persoane au fost evacuate, pentru ca drona să poată fi detonată. Atunci, ambasadorul Rusiei la Bucuresti a deplans, într-un interviu pentru TASS, ”insinuările nefondate” ale României, potrivit News.ro. Lipaev ”a respins categoric insinuările nefondate care denaturează imaginea incidentului şi alimentează în societatea românească o psihoză antirusească”, potrivit TASS.
Lipaev a transmis în aprilie același mesaj ca și cel din luna iulie. ”România, participând activ la organizarea livrărilor către regimul de la Kiev de armament, muniţii şi echipamente, este, de facto, parte la conflict şi trebuie să fie conştientă de posibilele consecinţe ale acţiunilor sale”, a subliniat Vladimir Lipaev. Dar, spune el, ”Rusia nu a vizat niciodată obiective din România cu mijloacele sale de lovire, iar prin urmare orice pretenţii la adresa sa în acest context sunt inacceptabile, nejustificate şi lipsite de temei”.
Lipaev a comentat, în aprilie, că apartenența dronei este incertă și că ea ar fi putut ajunge în România ”fie doborâtă de mijloacele de apărare antiaeriană, fie deviată prin mijloace de război electronic, fie doborâtă de avioane ale forţelor aeriene, fie a căzut de la sine”.
4 comentarii
Radarele performante ale celor din NATO ,pot arata exact pozitia de unde sunt trimise aceste drone.Atunci de ce atata balbaiala si nu ni se spune adevarul despre tara de unde au fost lansate dronele ? Nu este atat de interesat fabricatia dronei si ne intereseaza locul si tara din care au fost lansate .Intr-un interviu luat de reporterii Antenei 3 cei care au fost intrebati au spus cu subiect si predicat ca se stie exact locul de unde au fost lansate dronele, dar din anumite motive ,nu pot spune si denumirea tarii.Nu vi se pare ca adevarul ni se ascunde si suntem injectati cu minciuni sau cu vinovati falsi pt. aceste drone ?
Partea nasoala este ca rusoaica are dreptate. Conducatorii romanesti actuali imping tara in razboi, actionand IMPOTRIVA intereslor naturale si firesti ale romanilor.
De ce nu spune nimeni nimic despre pozitia de unde au fost lansate aceste drone ? Radarele inteligente ultra performante ale americanolor pe care le are NATO in dotare pot arata exact locul de unde au fost lansate dronele .Cum se procedeaza acum ca sa studieze bucatile din dronele distruse sunt frectii la un picior de lemn.Nu poti fi niciodata sigur atata timp cat acest tip de drona folosita de rusi ,au fost livrate si altor tari ,la fel cum se procedeaza cu tot armamentul livrat de americani,francezi,ukrainieni ,nemti etc.etc.Comertul cu arme este la ora actuala la mare cautare in toata lumea .Romania sa cam grabit sa dea cu batul in balta atata timp cat intrebuinteza de fiecare data cuvintu : posibil .Cine este putin mai curios ,sa caute in dictionar ca sa vada ce reprezinta acest cuvint.
Ceea ce spune Zaharova este perfect adevarat , iar iresponsabilii nostri in frunte cu ,,impiedicatul si debusolatul” de Nicusor Dan , vor cu tot dinadinsul sa duca tara intr-un razboi cu rusii ca sa arate cat ii de proeuropean , .negandindu-se la suferintele pe care le produce un razboi.