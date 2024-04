Joi seară, în prima manșă a sferturilor de finală din Conference League PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a cedat cu 1-0 pe terenul belgienilor de la Club Brugge. Este un rezultat care lasă clar nerezolvată ecuația calificării pentru partida de săptămâna viitoare, de la Salonic, unde sigur fanii lui PAOK vor crea un infern pentru belgieni.

Răzvan Lucescu își dorește enorm să obțină prima lui calificare din carieră într-o semifinală de cupă europeană, după cea ratată pe banca Rapidului în 2016, în duelul cu pe atunci Steaua și nu FCSB. Atunci, la capătul celor două manșe nimeni nu a câștigat, Steaua mergând în semifinale pe baza regulii golului sau goluriloe mai multe marcate în deplasare, astăzi scoasă din regulament.

A fost un meci la Brugge în care gazdele au deschis repede scorul, în prima repriză, după care PAOK a avut o dominare teritorială destul de evidentă, dar sterilă, pentru că alb-negrii din Salonic nu au știut să găsească drumul spre golul egalizator, pe care l-ar fi meritat.

Răzvan Lucescu este însă foarte încrezător că echipa sa poate întoarce soarta calificării la retur, având exemplul tonic al unul meci mult mai greu cu Dinamo Zagreb din optimi. Atunci, returul soldat cu 5-1 pentru PAOK a anulat strălucitor avansul de două lungimi din tur al croaților. El și-a exprimat încrederea în presa elenă în calificarea în semifinala în care ar da de învingătoarea dublei Fiorentina – Viktoria Plzen, 0-0 în tur, în Cehia.

„Adevărul este că jocul a fost echilibrat în cea mai mare parte a meciului. Două lucruri au jucat un rol important și au afectat jocul. Prima a fost golul rapid pe care l-am primit, după o greșeală a noastră.

Am avut posesia și am pierdut mingea în propriul teren. Iar a doua a fost atmosfera stadionului care a pus presiune. Am fi putut evalua diferit unele tranziții de atac în jocul nostru pentru a strânge rezultatul și a obține 1-1 în jocul de astăzi.

Fiecare joc are propria sa poveste. Cu siguranță va fi un alt joc. Brugge este o echipă care are o altă față în meciurile de acasă decât în ​​deplasare. Spiritul de echipă este foarte diferit în Toumba.

Vom juca pe un stadion plin, cu o atmosferă fantastică care ne va da energie. Nu s-a hotărât nimic în această seară cu rezultatul, joia viitoare vom corecta niște lucruri și vom obține calificarea.

Niciodată nu te poți mulțumi cu o înfrângere, am făcut greșeli, am primit un gol pe care l-am fi putut evita. Am făcut o repriza secundă bună și am fi putut să egalăm. Totodată, am fost în pericol de a primi un al doilea gol”