Record în materie de traseism

Primarul comunei Nicolae Titulescu, Florin Tiutiu, care a candidat în luna iunie din partea PSD pentru al şaselea mandat în fruntea administraţiei locale şi a fost reales, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PNL Olt alături de conducerea organizaţiei liberale, că va candida pentru Camera Deputaţilor pe lista PNL.

Preşedintele PNL Olt, deputatul Gigel Ştirbu, a precizat că organizaţia a început demersurile pentru validarea candidaturii lui Florin Tiutiu la alegerile parlamentare, acesta urmând să fie pe a doua poziţie pe lista pentru Camera Deputaţilor, ce va fi deschisă de preşedintele organizaţiei judeţene.

„Domnul primar Florin Tiutiu va candida pe listele parlamentare în judeţul Olt, din partea Partidului Naţional Liberal, la Camera Deputaţilor. Domnia sa susţine proiectul liberal în judeţul Olt, un proiect care are sau care doreşte să aibă ca finalitate câştigarea alegerilor locale în anul 2028. Aseară, într-un format oficial al Biroului politic judeţean al Partidului Naţional Liberal filiala Olt, colegii mei au votat în unanimitate candidatura domnului Florin Tiutiu pentru funcţia de parlamentar pentru Camera Deputaţilor în judeţul Olt, din partea Partidului Naţional Liberal”, a spus Gigel Ştirbu.

Preşedintele PNL Olt a punctat că primarul Florin Tiutiu nu a semnat adeziune la PNL, iar edilul comunei Nicolae Titulescu a menţionat că liberalii au fost cei care i-au propus să candideze pe listele acestui partid şi a acceptat.

„Toată această deschidere şi propunere a venit din partea conducerii PNL Olt. Eu le mulţumesc pe această cale că au fost perseverenţi, că au insistat şi cu această ocazie spun că n-o să-i dezamăgesc. (…) Acest proiect la care am achiesat, pe care dumnealor, în linii mari, mi l-au prezentat, am considerat că este un proiect care va schimba cumva în bine judeţul Olt şi de ce nu, dacă vom şi fi câştigători pe listele de parlamentari, să avem un cuvânt de spus şi la nivel naţional. Nu vă ascund faptul că această provocare s-a conexat cumva şi cu o dorinţă a mea şi nu numai o dorinţă, o răbufnire, o revoltă la ceea ce se întâmpla sau se întâmplă în PSD astăzi, deoarece conducerea PSD la nivel de judeţ limitează cumva aspiraţiile unui politician. Ei nu vor decât atât, ca noi să ne desfăşurăm activitatea decât în acele limite ale UAT-ului, nu să vedem mai departe de graniţele localităţii. Am considerat că nu apreciază meritocraţia şi tot ce face un om de zi cu cu zi. Ei atât au avut nevoie şi au nevoie de noi, de colegii primari, de consilieri, viceprimari, să aducem voturi. Eu cred că lucru acesta nu este un lucru benefic democraţiei, nu este un un lucru benefic judeţului Olt”, a adăugat Florin Tiutiu.

Primarul Florin Tiutiu a subliniat că, deşi nu a semnat o adeziune la PNL, având în vedere că a fost ales din partea PSD pentru nou mandat, va fi „întru totul” alături de liberali.

Preşedintele PNL Olt a mai anunţat că organizaţia va avea doi primari aleşi care vor candida la alegerile parlamentare, respectiv Florin Tiutiu, pe poziţia a doua pentru Camera Deputaţilor şi primarul liberal al comunei Studina, Marian Vasile, pe prima poziţie de pe lista pentru Senat.