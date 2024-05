Provocări financiare majore pentru OMV Petrom și Romgaz

Consiliul UE a aprobat recent regulamentul Net Zero Industry Act (NZIA), care impune cerințe stricte pentru marii producători de hidrocarburi din România, OMV Petrom și Romgaz. Aceștia vor trebui să suporte cheltuieli semnificative pentru proiectele de stocare a CO2. România are o cotă de 9 milioane de tone pe an din totalul de 50 milioane de tone stabilit pentru întreaga Uniune Europeană. În termen de șase luni de la publicarea regulamentului în Jurnalul Oficial, România trebuie să prezinte Bruxelles-ului proiectele pentru atingerea acestei ținte până în 2030.

Reacția Comisiei Europene

Comisia Europeană a salutat adoptarea Regulamentului privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete (NZIA), subliniind importanța consolidării capacităților interne de producție de tehnologii curate. „NZIA va reduce riscul de a înlocui dependențele de combustibili fosili cu dependențe tehnologice externe. Acest lucru va contribui la transformarea sistemului nostru energetic, făcându-l mai curat și mai sigur, cu surse de energie curată la prețuri accesibile și produse interne care înlocuiesc importurile volatile de combustibili fosili,” se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Obiective ambițioase pentru UE

Pentru ca UE să devină lider în sectorul tehnologiilor curate, NZIA stabilește un criteriu de referință pentru capacitatea de producție de tehnologii strategice, urmărind să satisfacă cel puțin 40% din nevoile anuale ale UE până în 2030. Regulamentul sprijină proiectele de captare și stocare a dioxidului de carbon (CO2), stabilind un obiectiv de 50 milioane de tone de capacitate anuală de stocare geologică a CO2 în UE până în 2030.

NZIA și impactul asupra României

NZIA impune producătorilor de țiței și gaze din UE să investească în proiecte de captare și stocare a CO2, proporțional cu volumul de hidrocarburi extrase. România, care are a doua cea mai mare cotă de stocare după Olanda, trebuie să gestioneze 9 milioane de tone de CO2 anual. Federația Patronală de Petrol și Gaze (FPPG) a avertizat că implementarea acestei capacități de stocare va costa Petrom și Romgaz aproximativ 4,5 miliarde de euro pentru 20 de ani, iar întregul lanț valoric (captare, transport și stocare) ar putea ajunge la 15 miliarde de euro, totalizând 20 de miliarde de euro.

Sprijinul Guvernului și provocările viitoare

După publicarea în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene, fiecare stat membru are la dispoziție șase luni pentru a prezenta stadiul proiectelor de captare, transport și stocare a carbonului. FPPG a solicitat sprijinul guvernului român nu doar în termeni financiari, ci și pentru efectuarea studiilor de impact asupra mediului, necesare pentru validarea siguranței proiectelor CCS (Carbon Capture and Storage).

Reprezentanții industriei au subliniat necesitatea implicării active a statului în asigurarea accesului la finanțare publică sau alte scheme de sprijin financiar, esențiale pentru proiectele de stocare a CO2, având în vedere investițiile mari și perioadele lungi de dezvoltare. „Prețul certificatelor de CO2 este volatil și imprevizibil, iar riscul de longevitate a obligațiilor de mediu este semnificativ,” a declarat FPPG.

Posibile derogări și viitorul NZIA

După aprobarea de către Consiliul UE, regulamentul urmează să fie semnat de președinții Consiliului și Parlamentului European, și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De atunci, termenul de șase luni pentru prezentarea proiectelor de stocare a carbonului va începe să curgă. Există însă posibilitatea ca, în cadrul unui Act Delegat care urmează să fie elaborat, România să obțină unele derogări. De asemenea, vor fi stabilite penalitățile pentru nerespectarea regulamentului de către statele membre.