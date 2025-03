Reguli de onestitate pentru demnitari impuse prin PNRR

Prim-ministrul sau prim-ministrul desemnat va putea solicita persoanelor pe care le propune sau le numește în funcții publice, anterior numirii, informații cu privire la orice tip de interese personale de natură să afecteze exercitarea cu imparțialitate a mandatului sau a funcției, prevede un proiect de lege aprobat joi de Guvern.

Guvernul a aprobat, astfel, în ședința de joi, un proiect de lege pentru completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

Prin acest proiect de lege, se completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un nou capitol care să reglementeze Normele de etică și conduită pentru membrii Guvernului, alte persoane care ocupă funcții de demnitate publică la nivelul administrației publice centrale și pentru personalul încadrat la cabinetele acestora.

Proiectul de lege reprezintă îndeplinirea unui angajament asumat de Guvernul României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precizează un comunicat al Executivului.

Dispozițiile proiectului de lege se aplică membrilor Guvernului, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, secretarului general și secretarilor generali adjuncți al Guvernului, secretarilor și subsecretarilor de stat, precum și asimilaților acestora, consilierilor de stat în raporturile dintre aceștia, precum și în raporturile acestora cu persoane fizice sau juridice, în legătură cu exercitarea mandatului sau a funcției. Aceste dispoziții se aplică în plus față de cele existente pentru funcția publică și adoptarea și implementarea măsurilor de aplicare.

Proiectul introduce noi prevederi în scopul îmbunătățirii transparenței în exercitarea atribuțiilor de către demnitari.

Astfel, prim-ministrul sau prim-ministrul desemnat va putea solicita persoanelor pe care le propune sau le numește în funcții publice, anterior numirii, informații cu privire la orice tip de interese personale de natură să afecteze exercitarea cu imparțialitate a mandatului sau a funcției. La formarea Cabinetului, prim-ministrul, în vederea obținerii votului de încredere din partea Parlamentului, are posibilitatea să solicite anumite date sau informații de la persoanele care urmează a fi propuse pe lista membrilor Guvernului, astfel încât să poată aprecia riscul de a nu obține votul și încrederea majorității parlamentare. De asemenea, în egală măsură, prim-ministrul va avea posibilitatea de a solicita date sau informații și persoanelor care vor ocupa funcții de secretar de stat sau subsecretar de stat.

Totodată, membrii Guvernului vor avea posibilitatea să se abțină de la participarea la procesul decizional cu privire la un act normativ sau un document de politică publică, fără să se aducă atingere art. 72 alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

Se poate notifica atât un interes personal care aduce un foloase pentru sine, cât și pentru:

a) soț, soție, persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

b) orice persoană fizică sau juridică față de care are calitatea de debitor al unei obligații, cu excepția celor care rezultă din activitățile și cheltuielile curente;

c) societatea la care deține calitatea de asociat unic sau deține peste 10% din capitalul social sau drepturile de vot ori funcția de administrator sau director ori de la care obține venituri;

d) orice entitate de drept privat în care și-a desfășurat activitatea profesională în anul anterior numiri în funcție;

e) asociația sau fundația din care face parte;

f) în orice altă situație în care exercitarea imparțială și obiectivă a funcției este afectată din motive care implică familia, viața personală, afinitățile politice, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect.

Abținerea se notifică prim-ministrului sau superiorului ierarhic cu propunerea desemnării unui înlocuitor, iar lista notificărilor se publică periodic pe site-ul Guvernului și pe site-urile instituțiilor sau autorității administrației publice centrale la secțiunea ‘Integritate instituțională’.

Proiectul de lege definește și reglementează regimul acelor cadouri reprezentând bunuri, beneficii sau servicii, oferite în mod gratuit persoanelor menționate anterior, în considerarea mandatului sau funcției deținute. Acestea includ bunurile oferite în cadrul acțiunilor de protocol, conform Legii nr. 251/2004 și nu includ acele bunuri în legătură cu care sunt întrunite elementele unei infracțiuni (luarea și darea de mită, traficul de influență etc.).

Proiectul are în vedere excluderea anumitor categorii de persoane fizice, juridice sau organizații de la care pot fi primite cadourile.

Așadar, pe perioada exercitării mandatului sau a funcției, le sunt interzise membrilor Guvernului sau a celorlalte categorii de persoane prevăzute în proiectul de lege solicitarea sau acceptarea de cadouri din partea unei persoane fizice, juridice sau a organizații care:

a) se află în raporturi juridice contractuale cu instituția sau autoritatea administrației publice centrale din care fac parte;

b) are în curs de soluționare una sau mai multe cereri de emitere de avize, autorizații, permise, licențe, acreditări precum și altele asemenea;

c) are un interes pentru promovarea unul proiect de act administrativ cu caracter individual ce intră în competența de reglementare a instituției sau autorității administrației publice centrale din care fac parte;

d) participă, în calitate de ofertant, subcontractant sau potențial beneficiar la o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică, a unui contract de concesiune sau a unui contract de închiriere, respectiv a unei finanțări organizate sau acordate de instituția sau autoritatea administrației publice centrale din care fac parte.

Publicarea întâlnirilor dintre demnitarii din cadrul Guvernului și terțe persoane care ar putea influența luarea unei decizii devine pentru prima dată obligatorie, în acord cu bunele practici de la nivel internațional și în aplicarea recomandărilor primite de România de la organisme internaționale, precum OCDE sau Comisia Europeană.

Este prevăzută și obligația de a publica întâlnirile cu persoane terțe, care s-au desfășurat fără o planificare prealabilă, în termen de 2 zile de la data desfășurării acestora.

De asemenea, se creează posibilitatea ca și persoanele cu rang de demnitar din cadrul autorităților administrative autonome, prefecții, subprefecții și autoritățile administrației publice locale să poată solicita înregistrarea în RUTI și pot publica întâlnirile oficiale cu persoane terțe.

Proiectul de lege prevede organizarea, de către Institutul Național de Administrație, a unor cursuri de formare pe teme referitoare la etică și conduită în exercitarea atribuțiilor pentru categoriile de persoane vizate de reglementare.

Proiectul de lege adoptat de Guvern va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.