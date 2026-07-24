S-a lepădat de Putin și Trump după ce a fost în Ucraina

Loomer: Influencerița Laura Loomer, cunoscută până de curând drept o critică a Ucrainei, opunându-se ajutorului financiar și militar acordat de SUA Kievului, și-a cerut scuze pentru comentariile ei, după o vizită în Ucraina. Loomer a făcut declarațiile la scurt timp după atacul Rusiei asupra Kievului de pe 19 iulie.

”Aceasta este realitatea de zi cu zi pentru fiecare ucrainean”, a scris ea, printre altele, pe platforma X. ”Mă simt ca o ticăloasă pentru că am minimalizat suferința ucrainenilor în ultimii cinci ani. Spuneam adesea că nu-mi pasă. Privind în urmă, îmi dau seama că nu a fost un lucru prea frumos din partea mea să spun asta”, a scris Lommer.

”Am fost influențați de propaganda rusă fără să ne dăm seama”

”Sunt oameni în Ucraina care trebuie să fugă zilnic în adăposturi antiaeriene, iar unii dintre noi au avut tupeul să spună că Rusia nu a greșit, pentru că am crezut minciuna potrivit căreia Ucraina este o țară plină de simpatizanți ai naziștilor”, a adăugat Loomer. ”Am fost atât de mult influențați de propaganda rusă și nici măcar nu ne dăm seama”.

Laura Loomer a colaborat in trecut cu televiziunea rusa RT, interzisă în Europa. A fost unul dintre influencerii mișcării MAGA. În Ucraina, ea s-a întâlnit cu Serghei Kisliția, fost ambasador al Ucrainei la ONU și actual adjunct al șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski. Acesta i-a arătat pagubele provocate de un atac cu dronă asupra celei mai vechi mănăstiri din Ucraina, ceea ce a făcut-o să își dea seama că afirmațiile Rusiei despre protejarea creștinilor erau false.

L-a numit pe Zelenski ”evreu fals” și a acuzat Ucraina că este un stat nazist

S-a întâlnit si cu rabinul-șef al Ucrainei, Moshe Ruven Azman. Acesta I-a povestit despre fiul său adoptiv, care a fost ucis în timp ce lupta pentru Ucraina. ”Mi-a spus: «Fiul meu a murit aici, în armată, iar fiul meu nu a luptat alături de o grămadă de naziști. Era evreu»”, a relatat Loomer. Ea spune acum că antisemitismul și neo-nazismul există peste tot. Dar ”dacă ar trebui să spun cine a fost mai nazist, aș spune cu siguranță Rusia”.

Loomer a criticat Ucraina ani de zile. A spus că SUA nu ar trebui să finanțeze un stat nazist. A susținut susținând că numărul victimelor civile în Ucraina ar fi fost mult mai mic decât cel raportat. Loomer, care este evreică, l-a catalogat pe Volodimir Zelenski drept ”evreu fals”. ”Va suna cu adevărat nebunesc și ciudat, dar am spus asta în public”, declarat Loomer într-un interviu. ”Eram convinsă că Zelenski era un evreu fals și că l-au pus pe acest om în funcția de dictator-marionetă pentru a pretinde că este evreu, astfel încât să poată scăpa folosind banii contribuabililor noștri pentru a plăti o grămadă de naziști să lupte împotriva rușilor”.

O schimbare provocată de Rusia, Israel și teama de antisemitism

Zelenski a emis o declarație prin care i-a urat bun venit în Ucraina, i-a acordat un interviu față în față. ”Este foarte important ca Laura Loomer să fie în Ucraina și să vadă cu propriii ochi lucrurile așa cum sunt în realitate”, a transmis administrația prezidențială, la o zi după ce Loomer și-a confirmat vizita.

Laura Loomer spune că schimbarea atitudinii față de Ucraina a fost influențată de identitatea sa evreiască, temerile legate de antisemitism și poziția Rusiei față de grupările islamiste. Un moment decisiv a fost prezența unei delegații ruse la funeraliile lui Khamenei. Este evenimentul care a făcut-o să viziteze Ucraina. Ea a publicat un videoclip cu Putin sărutând Coranul alături de Ramzan Kadîrov. A spus că aceasta este dovada ”supunerii lui Putin față de un cult al morții”.