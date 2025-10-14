Proiectul „Siguranță în Trafic” născut din nevoia de a răspunde provocărilor din domeniul rutier a fost dat publicității astăzi de chestorul Bogdan Despescu.

Acesta a prezentat, într-o conferință de presă, principalele noutăți pentru șoferi din care prezentăm fragmente:

Noutăți din proiectul „Siguranța în Trafic”

Chestor Bogdan Despescu:

Creăm premisele integrării în sistemul eSIGUR a camerelor administrației publice locale și CNAIR și pentru procesarea unui volum masiv de date.

Pentru aceasta, avem nevoie de reguli noi, fapt pentru care propunem simplificarea procedurii de comunicare cu proprietarii și conducătorii de vehicule, ceea ce va conduce la o reducere a costurilor suportate de contribuabil și degrevarea polițiștilor rutieri de sarcini administrative.

Astfel, polițiștii vor acționa mai mult timp în teren, în sprijinul participanților la trafic, pentru eliminarea pericolelor din trafic, care nu pot fi constatate cu mijloace automatizate, precum consumul de alcool sau droguri.

📌 De asemenea, propunem reguli mai clare, o legislație actualizată, responsabilitate clară pentru utilizatorii și deținătorii de vehicule.

Introducem conceptul de viteză medie.

Acest concept se realizează prin determinarea vitezei medii de deplasare pe un sector de drum în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Țările de Jos, Spania, Bulgaria, chiar la începutul lunii septembrie;

Introducem un mecanism simplificat de constatare a sancțiunilor, atunci când proprietarul vehiculului este și conducătorul obișnuit al acestuia. În această situație, proprietarul va primi în mod direct procesul verbal, iar în cazul în care confirmă că el a condus autovehiculul, procesul verbal se consideră comunicat, fără a mai derula alte proceduri.

În cazul în care proprietarul nu este cel care a condus autovehiculul, are posibilitatea să indice conducătorul auto, situație în care procesul verbal este nul de drept, fără alte formalități;

În ceea ce privește permisele de conducere, adaptăm valabilitatea acestora în funcție de evaluările medicale și readucem în atenția conducătorilor auto importanța respectării codurilor de restricții.

Totodată, adaptăm anumite mecanisme în funcție de specificul și nevoile administrației publice locale și a comunităților deservite:

Simplificăm procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară, în sensul că sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul, eliminând și punctele de penalizare din prezent. Pentru aceste abateri, simplificăm și comunicarea procesului verbal, prin lipirea unui autocolant pe parbriz.

Creăm un cadru flexibil, adaptat nevoii fiecărei comunități în parte, pentru circulația pe benzile dedicate transportului public. Astfel, autoritatea publică locală poate decide categoriile de vehicule care pot circula, anumite intervale de timp și alte aspecte specifice.

Pe aceste două ultime componente, vom colabora cu polițiile locale pentru o mai bună organizare a traficului.

Precizez că acest proiect a fost transmis deja Asociației Municipiilor din România, căreia îi mulțumim pentru deschiderea manifestată și încrederea în găsirea celor mai bune soluții pentru comunități.

📌 Un alt palier al proiectului “Siguranța în trafic” este reprezentat de digitalizare și de accesul facil al cetățeanului la serviciile în materie de înmatriculare și permis de conducere.

Astfel:

Cererile, notificările și actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise și primite online, în condiții de siguranță; (ex. cererile de reducere a perioadei de suspendare). Platforma HUB va permite și transmiterea de notificări către cei înrolați, prin SMS, e-mail, notificări în aplicație, prin care se va realiza o informare rapidă a beneficiarilor.

Comunicarea cu Poliția Română devine mai simplă și eficientă – Exemple:

1) la solicitarea polițistului, documentele se pot prezenta digital prin HUB.

2) un alt exemplu este posibilitatea de accesare online a fotografiilor ce surprind fapta contravențională.

3) propunem și eliminarea deplasării conducătorilor auto la sediul poliției pentru a preda fizic permisul de conducere, în situația în care, prin intermediul platformei HUB, confirmă că a luat la cunoștință de perioada în care nu mai au dreptul de a conduce, ceea ce echivalează cu o “predare virtuală” a permisului.

Platforma HUB va permite cetățenilor să declare unele accidente de circulație (cele fără victime) și să primească autorizații de reparație (ex. declararea accidentelor doar cu pagube materiale se poate face în 24 de ore direct în platformă, iar autorizația de reparație se eliberează electronic).

Totodată, lansăm invitația către asigurători și conducători auto de a formula propuneri privind gestionarea în România a accidentelor fără victime, atunci când nu există o înțelegere amiabilă. De exemplu – prin intermediul societăților de asigurări, fără a se mai deplasa și la sediul poliției rutiere, cum este în prezent.

În același context, pentru a veni în întâmpinarea persoanelor aflate în decalaj digital (determinat de lipsa accesului la echipamente sau de orice alt motiv privind utilizarea), în vederea facilitării accesului la serviciile electronice și la căile de comunicare electronică, Ministerul Afacerilor Interne va crea mecanisme și instrumente adecvate, pentru accesarea platformelor informatice, inclusiv asistență pentru persoanele care solicită acest lucru.

Deși vor avea la dispoziție mijloace facile de comunicare online, cei care doresc în continuare proceduri de comunicare prin poștă sau de afișare la domiciliu, aspecte ce necesită resurse umane, de timp și financiare, bineînțeles că vor fi în situația de a suporta costurile aferente.

Pentru prima dată, propunem un mecanism de finanțare a educației rutiere, ca parte a siguranței rutiere, precum și a sistemelor inteligente de trafic

Fondurile obținute din plata voluntară, benevolă a amenzilor se vor colecta într-un cont unic și vor fi direcționate către educație rutieră, sisteme inteligente de trafic și măsuri de prevenire, în funcție de zona unde a fost comisă abaterea.

Cu sprijinul Ministerului Finanțelor, sumele colectate se vor distribui, în cote procentuale, către Ministerul Educației, bugete locale, CNAIR și MAI, în funcție de categoria de drum pe care s-a produs fapta. Procentele vor rezulta în urma dezbaterilor ce vor urma.

Fondurile direcționate către MAI urmează a finanța sisteme de detecție, dispecerate de monitorizare, centre de management al traficului și Platforma HUB, iar cele către Ministerul Educației vor susține educația rutieră, inclusiv granturi pentru proiecte locale.

Ne dorim să utilizăm tehnologii moderne pentru a analiza și preveni comportamentele de risc în trafic.

De asemenea, să colaborăm cu lideri în domeniul datelor de trafic, pentru a identifica și monitoriza zonele cu risc crescut, optimizând astfel intervențiile preventive.

Propunem implementarea unor soluții, care permit monitorizarea în timp real a traficului și gestionarea eficientă a situațiilor critice, pentru a preveni accidentele.

Acest proiect este despre siguranța fiecăruia dintre noi, despre încredere, despre transparență și despre cum putem construi, împreună, un sistem rutier modern, eficient și uman.

Ne dorim ca „Siguranța în Trafic” să devină un exemplu de colaborare între autorități, cetățeni și mediul privat, cu rezultate concrete: vieți salvate, timp câștigat, încredere recâștigată.

Proiectul de act normativ va fi lansat în dezbatere publică, pentru ca fiecare voce – fie că este a unui participant la trafic, a unui expert sau a unei autorități centrale sau locale – să poată contribui la un sistem mai bun.

Propunerile care v-au fost prezentate astăzi sunt teme de dezbatere publică și nu sunt aspecte definitive.