Report uriaș la 6/49. Vezi numerele norocoase

Duminică, 5 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.
La categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38.163.845,0, după ce niciun jucător nu a ghicit cele șase numere norocoase. Acestea au fost 13, 18, 25, 30, 29,34.
Au fost insa 18 câștiguri la categoria a doua de cate 20.529,51, 870 la categoria a III (424,74 lei) și 16.476 la categoria a IV. Aceștia au câștigat câte 50,00 lei.
Jucati cu incredere, in Mioritistan nu se fac aranjamente ca in alta parte. Cum ar fi de exemplu ca premiul ce mare sa se castige de doua ori la aceeasi agentie din Galati?