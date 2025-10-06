Report uriaș la 6/49. Vezi numerele norocoase

Duminică, 5 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

La categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38.163.845,0, după ce niciun jucător nu a ghicit cele șase numere norocoase. Acestea au fost 13, 18, 25, 30, 29,34.

Au fost insa 18 câștiguri la categoria a doua de cate 20.529,51, 870 la categoria a III (424,74 lei) și 16.476 la categoria a IV. Aceștia au câștigat câte 50,00 lei.