Fraudarea alegerilor prin vot multiplu este „aproape imposibilă”. Aceasta este asigurarea primită de reprezentanții AUR de la STS.

Mai mulţi membri şi susţinători AUR au organizat vineri un miting de protest în faţa sediului STS pentru a atrage atenţia cu privire la „necesitatea organizării unor alegeri corecte, nu trucate”.

Participanţii la miting au purtat pancarte pe care scria „Nu cedăm, AUR votăm”, „Alegeri libere de sistem”, „Statul mafiot pune la cale complot”.

O delegaţie a protestanţilor din care a făcut parte deputatul AUR Adrian Axinia a fost primită la discuţii de conducerea STS.

„Am avut o discuţie foarte interesantă cu conducerea STS, pentru că, prin prisma evenimentelor care au avut loc zilele acestea, noi credem că se creează o fraudare masivă a votului şi reţinerea colegilor noştri a venit ca o perdea de fum ca să ne ţină pe noi ocupaţi în momentul în care cei de la PSD şi PNL vot frauda votul. De aceea, am venit la STS să înţelegem cum funcţionează. Felicităm modul în care am fost primiţi, am fost primiţi de conducerea STS foarte profesionist, au explicat tehnic că este aproape imposibil un vot multiplu. De asemenea, ni s-a oferit posibilitatea să avem un membru AUR în echipa tehnică care poate să verifice în timp real ce se întâmplă şi dacă apare vreo suspiciune de fraudă în vreo localitate acest lucru să ne poată fi semnalat„, a afirmat Axinia, după întâlnire.

El a amintit că nouă dintre colegii săi au fost reţinuţi de Poliţie în urmă cu două zile, „într-un mod total ilegal”, fără mandat de arestare, deşi erau citaţi ca martori fără nicio acuzaţie asupra lor.

„Au fost luaţi de Poliţie, percheziţionaţi şi telefoanele le-au fost luate. Totul într-o operaţiune de intimidare şi, ţinând cont că toţi colegii care au fost reţinuţi făceau parte din echipa de organizare a acestei campanii electorale, gândul ne duce, repet, că este doar o perdea de fum pentru a se încerca o fraudare masivă a votului pe 9 iunie. De aceea, am ajuns astăzi, aici, la STS. Domnii de aici ne-au răspuns la toate întrebările. Din fericire, se pare că sistemul funcţionează foarte bine. O să avem şi noi un membru AUR în echipa tehnică care poate să supravegheze tot procesul acesta electoral chiar din cadrul STS şi nu ne rămâne decât să stăm în continuare vigilenţi”, a subliniat deputatul AUR