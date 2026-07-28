Republica Moldova, afacerile oligarhilor ruși afectate

Ultima oră: Guvernul instituie două stări de alertă: una în sectorul energetic și alta în sectorul hidrologic

Guvernul a instituit starea de alertă în sectorul energetic și starea de alertă în sectorul hidrologic. Măsurile sunt examinate marți, 28 iulie, în cadrul ședinței de urgență a Executivului, convocată de premierul Vasile Tofan începând cu ora 09:00, relatează cotidianul.md.

„Astăzi am convocat această ședință pentru a lua o serie de măsuri. Avem trei puncte pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Primul punct ține de anunțarea stării de alertă în sectorul energetic. Al doilea punct — anunțarea stării de alertă în sectorul hidrologic”, a declarat Vasile Tofan la începutul ședinței.

Premierul Vasile Tofan a explicat că problemele de pe piața motorinei au fost provocate de mai mulți factori externi, inclusiv de avarierea unor terminale din portul rusesc Novorossiisk și de războiul din Orientul Mijlociu.

Maia Sandu a convocat prima ședință a Comisiei pentru Integrare Europeană cu Guvernul Tofan. Justiția, securitatea, reformele, pe agendă

Președinta R.Moldova, Maia Sandu, a prezidat, luni, ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prima la care au participat membrii noului Guvern, condus de premierul Vasile Tofan, relatează RFI. Justiția, drepturile fundamentale, libertatea și securitatea au fost printre subiectele discutate. Șefa statului a subliniat că avansarea R.Moldova pe calea europeană se construiește prin reforme realizate consecvent și a îndemnat autoritățile, societatea civilă și sectorul privat să rămână mobilizate ”pentru a menține ritmul transformărilor”.

Potrivit Președinției, în cadrul ședinței, a fost prezentat bilanțul realizării Programului Național de Aderare pentru primul semestru al anului 2026. Au fost analizate, de asemenea, progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de referință intermediare aferente capitolelor 23 și 24, care vizează justiția, drepturile fundamentale, libertatea și securitatea.

”Aceste domenii stau la baza întregului proces de aderare, iar ritmul reformelor în cadrul acestora depinde, în primul rând, de munca depusă acasă”.

Fără neînțelegeri în majoritate: Noua politică bugetar-fiscală va fi lansată săptămâna viitoare și va avea sprijinul politic complet al PAS

Noua-veche politică bugetar-fiscală va fi prezentată de premierul Vasile Tofan săptămâna viitoare. Aceasta urmează să fie susținută atât de Guvern, cât și de majoritatea parlamentară, pentru a evita discuțiile critice din interior apărute pe timpul Guvernului Munteanu. Noul prim-ministru va veni cu unele modificări, însă conceptul de bază va rămâne același.

Declarațiile îi aparțin ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, și au fost făcute în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

„Domnul Tofan este o persoană foarte energică, cu foarte multe idei, care a injectat o doză de optimism în echipa guvernamentală și are un spirit mobilizator pentru toți cei implicati. A fost un lucru absolut necesar pentru noi în această perioadă”, a descris ministrul impresiile sale după o săptămână de muncă alături de noul prim-ministru.

O nouă criză a carburanților? Fermierii reclamă că nu au suficientă motorină pentru lucrările agricole. Ce spun autoritățile

Pe fondul unui nou val al crizei carburanților, prețurile continuă să crească. Atât benzina, cât și motorina au ajuns să coste mai mult de 30 de lei per litru, relatează Europa Liberă.

Agricultori din mai multe raioane se plâng că găsesc cu greu motorină, ceea ce, spun ei, ar putea afecta campania de recoltare a cerealelor și pregătirea terenurilor pentru semănatul de vară-toamnă. Pe de altă parte, autoritățile anunță că în R. Moldova intră transporturi suplimentare de motorină.

Sergiu Spinei gestionează în jur de 500 de hectare de terenuri agricole la Delacău, raionul Anenii Noi. El spune într-o discuție cu Europa Liberă că a cumpărat, acum trei zile, 2.000 de litri de motorină „cu mare greu”, „pe pile”, la un preț de 30,7 de lei pentru un litru.

Fermierul susține că o combină consumă într-o zi de recoltare circa 600 de litri și au fost situații în care a fost nevoit să cumpere motorină cu 32 sau chiar cu 33 de lei per litru.

Potrivit Asociației „Forța Fermierilor”, care întrunește sute de producători și procesatori de culturi cerealiere și oleaginoase din R. Moldova, unele companii petroliere nu le pot livra agricultorilor motorină de o săptămână.

Grosu vrea reformarea Moldovagaz: „Să își restructureze poftele” pentru un tarif mai mic la gaze

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reiterat luni la Punctul pe Azi de la TVR Moldova proiectul de lege care ar urma să reducă unele cheltuieli incluse în tariful reglementat la gaze naturale. Potrivit speakerului Legislativului, autoritățile nu pot influența prețul gazelor de pe piețele internaționale, dar pot interveni asupra costurilor interne ale sistemului de distribuție, și anume la reducerea cheltuielilor determinate de SA Moldovagaz.

„Acest preț este format din două componente. Componenta prețului pe piețe, care nu depinde de noi, se formează conform cotațiilor și aici nu ai unde manevra. În toată lumea s-au mărit prețurile la gaz”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit acestuia, a doua componentă a tarifului ține de cheltuielile interne – inclusiv retribuirea muncii, costurile de distribuție și administrarea întreprinderilor – iar acestea pot fi analizate pentru a identifica posibilități de reducere.

Organizația „Eurasia” a fost declarată extremistă de Curtea de Apel Centru

Organizația autonomă necomercială pentru promovarea cooperării internaționale „Eurasia” a fost declarată organizație extremistă în Republica Moldova. Decizia a fost pronunțată la 24 iulie 2026 de Curtea de Apel Centru, după ce a admis cererea Serviciului de Informații și Securitate, relatează TVR Moldova.

Potrivit SIS, prin hotărârea instanței, organizația a fost inclusă în Registrul organizațiilor extremiste și al materialelor cu caracter extremist.

Serviciul de Informații și Securitate a anunțat că desfășurarea, organizarea sau finanțarea activității unei organizații extremiste, participarea la activitatea acesteia, precum și distribuirea materialelor emise de aceasta pot atrage răspundere penală, conform Codului penal al Republicii Moldova.

SIS recomandă cetățenilor să evite orice formă de colaborare cu organizația „Eurasia”, să nu participe la activitățile acesteia și să nu promoveze sau distribuie materialele elaborate de organizație.

Igor Grosu: „Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei sunt programate pentru 15 noiembrie 2026”

Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia vor avea loc la 15 noiembrie 2026, a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Declarația a fost făcută în contextul examinării proiectului de modificare a Codului electoral, care stabilește cadrul de organizare a scrutinului din autonomie și introduce noi prevederi pentru procesele electorale viitoare, informează MOLDPRES.

Potrivit lui Igor Grosu, autoritățile așteaptă intrarea în vigoare a modificărilor legislative, pentru ca instituțiile electorale să poată stabili calendarul și toate detaliile tehnice ale procesului electoral.

„Alegerile urmează să aibă loc la 15 noiembrie. Acum probabil și Comisia Electorală Centrală așteaptă să intre legea în vigoare. De aceea ne propunem ca cel târziu până la 1 septembrie să fie publicat în Monitorul Oficial și Comisia să facă calculele, numărătoarea inversă, să vadă dacă se încadrează sau nu se încadrează”, a declarat Igor Grosu.

Proiectul de modificare a Codului electoral prevede că alegerile din UTA Găgăuzia vor fi organizate în baza legislației electorale a Republicii Moldova, iar Consiliul Electoral Central al Găgăuziei va fi constituit după aceleași reguli aplicabile celorlalte organe electorale din țară.

Proiectul de modificare a Codului electoral a fost consultat cu reprezentanții Adunării Populare a UTA Găgăuzia. Discuțiile au avut drept scop asigurarea unui dialog instituțional privind soluțiile legislative propuse pentru organizarea și desfășurarea alegerilor din autonomie.

La elaborarea documentului au fost luate în considerare propunerile formulate de Comisia Electorală Centrală în urma evaluărilor postelectorale ale scrutinelor din 2024 și 2025, precum și soluțiile necesare pentru punerea în aplicare a unei hotărâri a Curții Constituționale adoptate în iulie 2026.

Modificări la Codul Electoral pentru alegerile din UTA Găgăuzia. Deputatul Igor Chiriac: Ne propunem ca acest proiect de lege să fie votat în prima lectură chiar în această săptămână

Parlamentul pregătește modificări la Codul electoral pentru organizarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, transmite Radio Chișinău.

Proiectul a fost deja înregistrat în Parlament și urmărește punerea în aplicare a hotărârii Curții Constituționale, constituirea Consiliului electoral central al Găgăuziei și schimbarea sistemului electoral din uninominal în proporțional.

La acest din urmă punct, însă, este prevăzută o derogare, astfel că scrutinul din acest an alegerile să se desfășoare după regulile actuale. Deputatul PAS, Igor Chiriac, unul dintre autorii proiectului, a oferit mai multe detalii.

– Igor Chiriac: Astăzi am invitat reprezentanții Adunării Populare a Găgăuziei pentru a discuta un proiect de lege pe care intenționăm să-l înregistrăm. Am solicitat opinia reprezentanților Adunării Populare. Propunem să facem modificările necesare la Codul electoral. În primul rând, să punem în aplicare hotărârea Curții Constituționale.

În al doilea rând, să facem posibilă organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, deoarece mandatele deputaților au expirat de mai bine de nouă luni, iar în prezent Adunarea Populară nu este funcțională.

Prevederile de bază ale proiectului de lege, care a fost deja înregistrat, se referă la modul de constituire a Consiliului Electoral al Găgăuziei, adică a organului electoral al regiunii. La fel ca în întreaga țară, după același mecanism după care sunt constituite consiliile electorale raionale, va fi constituit și organul electoral al Găgăuziei.

Afacerea din Moldova a unui oligarh rus, ajunsă în insolvență

Compania din Republica Moldova a lui Andrey Melnichenko, un oligarh rus aflat sub sancțiuni, a intrat oficial în procedură de insolvență. Până nu demult, firma era unul dintre principalii importatori de îngrășăminte minerale.

Decizia a survenit la doar câteva zile după ce publicația britanică The Economist a publicat un editorial semnat de Melnichenko, în care acesta avertiza „asupra haosului dacă Vladimir Putin continuă războiul din Ucraina”.

Compania Agrocenter EuroChem SRL a fost fondată acum un deceniu și e deținută de EuroChem International Holding B.V. din Țările de Jos. Ea face parte din imperiul global EuroChem – unul dintre cinci cei mai mari producători de îngrășăminte minerale din lume. Fondatorul afacerii este miliardarul rus Andrey Melnichenko, care se află atât pe listele de sancțiuni internaționale, precum și pe cele adoptate de Republica Moldova.

De la mare contribuabil, la restanțe de milioane la bugetul de stat

Până nu demult, Agrocenter EuroChem era unul dintre principalii importatori de îngrășăminte minerale în Republica Moldova. În perioada 2018–2024, ea a înregistrat cifre de afaceri impresionante – între 300 și 600 de milioane de lei. În anii 2021 și 2022, a figurat și pe lista celor mai mari contribuabili la bugetul național.

Agricultori din Republica Moldova în vizită la un depozit de îngrăşăminte din Belorechensk, Rusia deţinut de EuroChem. // Foto: agroexpert.md

Situația s-a schimbat radical în ultima perioadă, lucru demonstrat și de faptul că, pe 14 iulie 2026, Judecătoria Chișinău (sediul Central) a decis intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva companiei. Decizia a fost luată la cererea Biroului Vamal Centru, demers la care s-au alăturat și alți creditori: Fertistream-TRM SRL, EuroChem Trading Middle East FZE, Mineral and Chemical Company „EuroChem” JSK și Azot JSK.