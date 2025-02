Restructurarea de la Senat preluată din mers

Președintele interimar al Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că procesul de reducere a structurii Senatului cu 183 de posturi va continua, conducerea instituției urmând să analizeze, luni, metodologia de organizare a concursurilor pentru angajații Camerei Superioare a Parlamentului.

‘Am preluat prioritățile președintelui Bolojan. Acel demers de reorganizare/restructurare/optimizare a Senatului a fost inițiat deja, au fost făcute câteva demersuri în Biroul permanent al Senatului. Luni vom continua cu acestea, vom supune aprobării metodologia, după care se vor organiza acele concursuri și mergem înainte cu acest proces, fără doar și poate. Nu există dubii aici, așa cum mergem înainte și cu procesul de reorganizare/restructurare a instituțiilor aflate sub control parlamentar. Sunt autoritățile de reglementare unde, cu siguranță, este nevoie de reduceri, de optimizări de costuri, și mai sunt și alte tipuri de instituții’, a afirmat Abrudean, joi, Digi 24.

El a explicat că cele 183 de posturi ‘nu-și mai găsesc justificarea’, precizând că acestea ‘nu sunt posturi vacante’.

‘Ca vicepreședinte titular, am șase oameni pe cabinet. (…) Am fost și ministru și aveam dreptul să am patru consilieri (…) pe care putem să mi-i aleg, să vin cu colaboratorii mei cu care să lucrez. Aici lucrurile au stat puțin altfel. Sunt oameni titularizați practic. Eu, ca demnitar, trebuie să lucrez cu oamenii angajați în timp de altcineva, ceea ce nu este normal și nu este în acord cu practica. (…) În momentul în care ești demnitar ales sau numit, (…) ai dreptul să ai doi-patru oameni cu care să lucrezi îndeaproape. Cred că așa este normal. (…) Aveam șase oameni pe cabinet care nu își justifică activitatea, reducem la trei acest număr. Nu cred că este cazul ca vicepreședinte al Senatului să ai șase oameni care să te sprijine în activitate. Până la urmă, ai un aparat la dispoziție, sunt direcții care lucrează și de care te poți sprijini, și, de asemenea, fiecare senator are un cabinet parlamentar în teritoriu unde, iarăși, poate să angajeze. Nu avea niciun sens să ai șase oameni, reducem la trei’, a explicat Abrudean.

El a adăugat că volumul de muncă diferă în comisiile permanente ale Senatului, ceea ce va atrage și la acel nivel reduceri de personal.

‘Unele dintre ele au activitate intensă și care justifică un număr de cinci oameni, cinci consilieri parlamentari care să sprijine activitatea în comisii, altele au activitate sezonieră, cum e Comisia de regulament, unde erau cinci oameni care nu aveau ce să facă la acea comisie și rămân trei’, a mai spus Abrudean.