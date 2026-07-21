Rețea de trafic de migranți care folosea mașini închiriate, destructurată în Balcani

Detaliile operațiunii și statele implicate

Investigația, condusă de autoritățile elene cu suportul logistic și analitic al Europol, a vizat o rețea criminală alcătuită în principal din cetățeni sirieni și egipteni. Aceștia organizau transportul clandestin al migranților pornind din Grecia, traversând teritoriul Bulgariei și al României, cu destinație finală Italia.

Ziua decisivă a intervenției a avut loc la 16 iulie 2026, activitățile operaționale desfășurându-se simultan în mai multe locații-cheie din Europa: Salonic și Atena (Grecia), Sofia (Bulgaria), București , precum și în localitatea Etten-Leur din Olanda. În urma descinderilor, șapte persoane au fost reținute: cinci în Grecia, una în Bulgaria și una în Olanda, informează europol.europa.eu.

Până în prezent, autoritățile au reușit să probeze implicarea grupării în 12 incidente de trafic de migranți detectate în intervalul februarie – iulie 2026, alte patru cazuri anterioare fiind în continuare analizate pentru a stabili legătura cu aceeași rețea. Printre persoanele transportate ilegal s-au aflat preponderent cetățeni egipteeni, iracieni și sirieni.

Modul sofisticat de operare al rețelei infracționale

Ancheta a scos la iveală un sistem de transport extrem de bine pus la punct, conceput special pentru a evita detectarea de către organele de aplicare a legii. Membrii rețelei au adaptat constant metodele pentru a reduce riscurile, utilizând următoarele tactici:

🔴Transportul migranților în vehicule mici pe rutele din Grecia, Bulgaria și România, urmat de transferul acestora în camioane pentru etapa finală a călătoriei spre Italia.

🔴Închirierea de mașini folosind acte de identitate reale sau falsificate, autovehicule care ulterior nu mai erau returnate companiilor de lising.

🔴 Achiziționarea și înmatricularea de autoturisme pe numele unor terțe persoane sau prin intermediul unor companii-fantomă.

🔴 Utilizarea de vehicule furate, provenite în principal din Grecia.

Gruparea opera prin intermediul unor celule dedicate în statele tranzitate, membrii săi călătorind frecvent în regiunea balcanică pentru a coordona logistica rutelor de contrabandă.

Rolul esențial al Europol și noul cadru legislativ european

Europol a facilitat în permanență schimbul și analiza datelor operative, sprijinind autoritățile naționale în stabilirea conexiunilor transfrontaliere. În ziua acțiunii, agenția europeană a dislocat un expert cu un birou mobil în Grecia, oferind posibilitatea interogării în timp real a bazelor de date și coordonării rapide a echipelor de investigație.

La nivel european, combaterea acestui fenomen a primit o nouă dimensiune odată cu adoptarea Regulamentului (UE) 2025/2611 în decembrie 2025. Acest act legislativ a stat la baza lansării, în martie 2026, a Centrului European împotriva Traficului de Migranți (ECAMS) din cadrul Europol, structură care îmbunătățește considerabil schimbul de informații și cooperarea operațională transfrontalieră între statele membre, Frontex și Eurojust.

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