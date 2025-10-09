Decesul bateristului Trupei Direcția 5 a șocat lumea muzicală. Artistul care suferea de cancer a murit ieri la vârsta de 60 de ani.

„A avut cancer, a suferit foarte mult, slăbise, se poate vedea transformarea bruscă fizică, din ultimul an, și din fotografii.” Deși boala îl afectase sever, Keseri își păstra discreția. Florența Marin subliniază că „Nu voia să fie compătimit”, iar puține persoane știau de suferința sa. În ultimii ani, el locuia singur în zona Cotroceni, fără soție sau copii, a declarat pentru Click. Florența Marin impresara artistului.

Trupa din care Keseri a făcut parte timp 30 de ani a transmis un mesaj emoționant la aflarea veștii:

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim, din suflet! RIP Marius Keseri.”