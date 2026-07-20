Român, imobilizat de mai mulți turiști asiatici, în Veneția, pentru că a încercat să fure un portofel

Incidentul s-a petrecut pe celebrul Pod Rialto din Veneția, una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului lagunar.

Asiaticii l-au zărit pe bărbat și l-au acuzat de faptul că le-a furat un portofel. De altfel, românul este cunoscut de polițiștii din Veneția drept hoț de buzunare.

Turiștii l-au imobilizat pe român și i-au cerut socoteală. Alți oameni care erau în zonă au filmat întreaga scenă, fără să ceară ajutoare.

Incident la Veneția, „Lady Pickpocket” intervine

În apărarea românului a intervenit bine cunoscuta consilieră municipală Monica Poli, cunoscută și sub numele de „Lady Pickpocket”.

„Eram în apropiere. Am auzit țipete și am alergat, crezând că s‑a întâmplat ceva grav. Când m‑am apropiat, l‑am văzut pe hoț — denunțat de nenumărate ori, inclusiv pentru agresiuni, loviri și acte obscene — întins la pământ, ținut de grupul de turiști, care îl considerau responsabil. Era un cetățean român” susține consiliera, citată de CorrieredelVeneto.com.

Risc ridicat de bătaie

Imediat ce consiliera a apărut la fața locului, românul i-a cerut ajutorul. A considerat că este singura sa șansă pentru a scăpa de o posibilă altercație.

„Le‑am cerut tuturor să se calmeze, pentru că situația se înrăutățea, și am insistat să nu folosească violența. Între timp am sunat la 112.” a mai spus consiliera, potrivit aceleiași surse.

Intervenția poliției

La scurt timp, patrulele poliției locale au intervenit, preluând controlul situației. Cu toate că românul a fost denunțat, portofelul furat nu a fost găsit asupra lui.

„Regretul meu este să mă gândesc la câte ori l-am semnalat pe acel om. Am un articol de ziar de acum zece ani — îl arată Poli. La vremea aceea era unul dintre anchetați într-o investigație a procuraturii, astăzi îl regăsesc la Rialto, ca și cum nu s-ar fi schimbat nimic” a spus cu regret „Lady Pickpocket”.

Cine este „Lady Pickpocket”?

Devenită între timp consilieră municipală, Monica Poli este denumită „Lady Pickpocket” datorită activități ei civice de a-i identifica pe hoții de buzunare.

Ea este cunoscută pentru celebra frază rostită pe străzile Veneției: „Attenzione, pickpocket!”.

Datorită acestei activități a devenit virală pe rețele sociale și și-a câștigat faima la nivel internațional. Patrulează voluntar în zonele aglomerate și turistice ale Veneției avertizând turiștii asupra pericolelor provocate de hoții de buzunare.