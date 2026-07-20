Șofer filmat în timp ce a intrat cu mașina pe plaja sălbatică Vadu. Bărbatul, amendat de polițiști VIDEO

Potrivit imaginilor video, bărbatul trece la o foarte mică distanță cu mașina de câțiva turiști care stăteau pe plajă.

Oamenii legii s-au sesizat abia după ce în spațiul public au apărut imaginile cu șoferul care mergea cu mașina pe plaja sălbatică Vadu.

Cu mașina pe plaja sălbatică Vadu, reacția polițiștilor

Din primele informații, bărbatul care a mers cu mașina pe plaja Vadu are 39 de ani, iar incidentul s-a petrecut duminică, 19 iulie 2026.

„Urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini cu un autoturism ce s-ar fi aflat pe un sector de plajă din localitatea Vadu, vă comunicăm faptul că, astăzi, 20 iulie, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari – Secţia 2 Poliţie Rurală Cogealac au identificat un bărbat, de 39 de ani, care, la data de 19 iulie, a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Vadu” au transmis oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.

Pentru gestul său, bărbatul a fost amendat cu 1.000 de lei.

Plaja Vadu, inclusă în rezervația Biosfera Delta Dunării

Plaja Vadu este inclusă în zona costieră naturală a complexului lagunar Razim-Sinoe și este integrată în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Totodată, plaja are și statut de rezervație naturală fiind inclusă în rețeaua europeană Natura 2000.

Plaja Vadu este unul dintre cele mai valoare ecosisteme costiere din România. Aici trăiesc specii de păsări, reptile și mamifere extrem de sensibile.

Orice intrare cu mașina sau campare ilegală produce eroziune accelerată, distrugerea cuiburilor și perturbarea habitatelor.

Turiștii care vin pe plaja Vadu au acces doar pietonal, pot să utilizeze umbrele și șezlonguri portabile, doar pe durata șederii.

În schimb, accesul, circulația și parcarea mașinilor pe plajă sunt strict interzise. De asemenea, camparea pe plajă este interzisă. To pe lista activităților interzise intră și distrugerea vegetației.

Mai mult sunt interzise și activitățile sportive pe o distanță cuprinsă între 0 și 150 de metri de la linia mării.