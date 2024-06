România conduce Ucraina, în meciul de debut la EURO 2024

Echipa României a deschis scorul prin Nicolae Stanciu în meciul cu Ucraina, de la EURO 2024. Naționala României a preluat conducerea în minutul 34.

România înfrunta Ucraina la Munchen, în fața a peste 30.000 de suporteri.

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, declara înaintea meciului că este ceva unic să poată reprezenta ţara la două turnee finale.

„Nu cred că sunt eu principalul pericol pentru Ucraina. Mereu am spus că forţa noastră este grupul şi ăsta este adevărul. Eu nu-mi doresc decât ca noi să fim cei fericiţi la final şi ei mai puţin. Am văzut imagini cu fanii români din oraş (n.r. – Munchen) şi vrem să le mulţumim pe această cale pentru că am înţeles că vor veni în număr foarte mare la meci. Ne dorim să îi facem fericiţi, pentru ei jucăm, pentru ţara noastră. Pentru suporteri ne dorim să facem un European cât mai bun”, a spus Nicolae Stanciu.