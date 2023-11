România vs. Elveția, meciul care stabilește câștigătoarea grupei I

Reprezentativa României a reușit o victorie istorică la Felcsut, în Ungaria, 2-1 contra Israelului. Tricolorii au revenit de la 1-0 și s-au impus, grație reușitelor lui George Pușcas și Ianis Hagi. Cele 3 puncte le-au asigurat băieților lui Edi Iordănescu locul la EURO 2024, primul turneu final al României după o absență de 8 ani.

Marți, 21 noiembrie, de la ora 21:45, România își va încheia campania de calificare pe teren propriu. La București, va sosi Elveția, într-un duel pentru primul loc. Clasamentul grupei I, înainte de ultima rundă, arată astfel:

România – 19 puncte Elveția – 17 puncte Israel – 12 puncte Kosovo – 11 puncte Belarus – 9 puncte Andorra – 2 puncte

Moldovan & co. nu țintesc doar invincibilitatea în campania de calificări, ci și urna a 2-a valorică la tragerea la sorți EURO 2024.

Elveția este favorită în această seară

Reprezentativa Elveției este favorită în meciul de la București, conform site-urilor ce oferă pariuri EURO 2024. Oaspeții au o cotă de 2.05 pentru a se impune, remiza este cotată cu 3.50, în timp ce tricolorii au o cotă de 3.75.

Gazdele vor încerca să încheie campania de calificare cu un nou rezultat surprinzător, după remiza obținută la limită în Elveția, pe 19 iunie.

„O bucurie fără margini, probabil zilele următoare vom conștientiza mai bine. Am crezut în băieți. Păreri, critici, critici au fost din prima zi de când am venit. Dacă era mai multă toleranță, poate puteam să facem și mai bine și mai repede. A fost greu. S-au făcut și multe nedreptăți când am venit la națională, dar merg în plan secund.

Vreau să mulțumesc familiei. Părinții mei, frații mei au fost la meci, aici, au venit după națională peste tot. Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în echipa națională, de la început sau pe parcurs. Mulțumesc Federației și președintelui care mi-a dat credit total și mână totală liberă, am luat deciziile pe care le-am crezut de cuviință.” a declarat Edi Iordănescu, după calificarea României.

Moral bun pentru tricolori

Naționala României are un moral excelent înaintea partidei cu Elveția. În primul rând, tricolorii nu mai au presiune și vor evolua în fața unui public superb. În al doilea rând, evoluțiile elvețienilor le permit gazdelor să spere.

Oaspeții de marți nu au reușit să câștige nici pe teren propriu cu Kosovo, ajungând la 4 remize în ultimele 5 partide din preliminarii. Elveția a terminat la egalitate în două rânduri cu Kosovo, a bifat un 3-3 cu Belarus și un 1-1 în deplasare, cu Israel.

Nu trebuie să uităm de faptul că România nu a mai pierdut o partidă oficială pe teren propriu, din 14 iunie – de la un 0-3 cu Muntenegru în Nations League.

Evoluții solide pe teren propriu

În 3 din cele 4 partide din preliminarii disputate pe teren propriu, reprezentativa României a reușit să modifice tabela de marcaj. Contra Belarusului, în minutul 19, suporterii asistau deja la două goluri, din partea lui Stanciu și Andrei Burcă.

Cu Israel, Denis Alibec izbutea să deschidă scorul în minutul 27. A urmat o victorie cu Kosovo, în care ambele reușite au fost marcate după pauză. În primul act, însă tricolorii au avut o posesie de 68%. Victoria cu Andorra (scor 4-0) a fost cimentată în prima repriză, după golurile lui Stanciu, Ianis Hagi și Răzvan Marin (din penalty).

Defensiva Elveției – deși conține nume precum Sommer sau Akanji – nu oferă prea multă siguranță. Belarus a marcat de trei ori în manșa retur, iar Kosovo a punctat de trei ori în cele două manșe.

Cotele prezentate sunt preluate din oferta agenției de pariuri online Unibet (L1160657W000330 ONJN, 18+, Joacă Responsabil!) și pot suferi modificări în orice moment. Unibet este parte din portofoliul Kindred Group – o companie de top din domeniul jocurilor de noroc, cu peste 26 de ani de experiență la cel mai înalt nivel.