Romașcanu, comentarii privind vizita sa în SUA. „Tot ce s-a întâmplat acolo…”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, social-democratul Lucian Romașcanu, a declarat, luni, că nu va face comentarii despre vizita sa recentă în Statele Unite ale Americii, menționând doar că aceasta face parte ”dintr-o acțiune mai mare de diplomație tradițională și non-tradițională„.

El a precizat, în cadrul unei conferințe de presă organizată cu ocazia semnării unor contracte, că detaliile vizitei în SUA vor fi prezentate de către premierul Marcel Ciolacu.

‘Nu comentez absolut nimic despre această acțiune, tot ce s-a întâmplat acolo este o parte dintr-o acțiune mai mare de diplomație tradițională sau non-tradițională iar toate rezultatele vor fi comunicate de primul ministru. Importante sunt rezultatele, nu parcursul’, a declarat Lucian Romașanu.

Social-democratul a adăugat că parcursul României din ultimii ani, din punct de vedere al dezvoltării și apărării, s-a datorat atât Uniunii Europene, cât și SUA.

‘Ce este important să comunicăm de fiecare dată este că România este un stat suveran, care își apără interesele pe toate palierele, la toate nivelurile și în toate discuțiile pe care le avem, dar nu suntem un stat izolat și nici nu putem fi în contextele actuale economice și politice mondiale, iar ceea ce s-a întâmplat în România, sigur, pe lângă eforturile bugetare naționale, se datorează major apartenenței la Uniunea Europeană. A face tot ceea ce a făcut România pentru cetățenii săi în ultimii 20 de ani înseamnă patriotism, suveranism, iar acest lucru s-a făcut cu bani europeni. Noi am dat Europei aproximativ 30 de miliarde de euro din contribuțiile noastre, dar am primit înapoi în anii ăștia de la aderare vreo 100 de miliarde. În același timp vorbim de garanțiile de securitate, care în mod normal nu pot fi asigurate individual, iar investițiile pe care noi le facem în apărare nu ar fi însemnat mare lucru dacă nu am fi în parteneriatul strategic cu Statele Unite și membri NATO’, a mai spus Lucian Romașcanu.

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat vineri că în relația cu Statele Unite se încearcă ‘o nouă abordare’, precizând că pentru a prezenta noii Administrații Trump situația din România s-a apelat la români din diaspora implicați în politica americană.