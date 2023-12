Ronaldo, golgeterul anului la 39 de ani

Cristiano Ronaldo este clar un fenomen al naturii cum rar a mai existat în lumea sportului. La 39 de ani, portughezul continuă să uimească sau să stabilească recorduri greu de imaginat. Foarte mulți dintre coechipierii alături de care a jucat în carieră și au ajuns la aceeași bornă a anilor sunt de mult retrași din activitate. Nu și Cristiano care a reușit o performanță aproape imposibil de imaginat. La 39 de ani, este jucătorul care a înscris în anul 2023 cele mai multe goluri în lume, nu mai puțin de 53! Ceva care sfidează și biologia umană, dar să nu uităm că lusitanul duce o viață extrasportivă exemplară, are un regim alimentar foarte bine pus la punct și, de asemenea, unul de întreținere fizică extrem de sever, respectat la sânge. Marți seară, Cristiano a marcat de două ori, ambele goluri din penalty, în derbyul câștigat de echipa sa Al Nassr, cu 5-2, pe terenul lui Al Ittihad Jeddah în campionatul Arabiei Saudite. Cu aceste două reușite a atins borna a 53 de goluri, unul în plus peste cele ale starurilor lui Bayern Munchen, englezul Harry Kane și respectiv PSG, Kylian Mbappe. Singurul care ar mai putea atenta la supremația lui Cristiano ar fi norvegianul Erling Haaland, care are 50 de goluri, dar care a fost accidentat în ultima perioadă și este puțin probabil să poată reveni pe gazon la ultimele două meciuri ale lui Manchester City din acest an. Starul lui Al-Nassr trece de bariera de 50 de goluri într-un an calendaristic, la club și națională, pentru a opta oară în carieră.

Doar argentinianul Lionel Messi (Inter Miami) îl mai întrece pe CR7 în istoria fotbalului mondial, cu nouă ani în care a sărit de pragul de 50 de reușite!

Totodată, acest gol marchează o altă bornă de excepție, respectiv al 1000-lea meci la echipa de club din cariera portughezului! 744 de goluri are Cristiano Ronaldo în carieră la echipele de club: 33 la Sporting, 346 la Man. United, 438 la Real Madrid, 134 la Juventus și 49 la Al-Nassr.