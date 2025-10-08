Rundă de negocieri fără rezultat între Israel și Hamas

A doua zi a discuţiilor indirecte între Israel şi Hamas, care au loc în Egipt, s-a încheiat fără progrese semnificative, a declarat un înalt oficial palestinian implicat în negocieri. Conform sursei, rundele de discuţii, moderate de Egipt şi Qatar, s-au concentrat asupra propunerilor de retragere treptată a forţelor israeliene din Fâşia Gaza, a garanţiilor de securitate solicitate de Hamas şi a condiţiilor pentru un armistiţiu permanent. Runda de discuții de marţi s-a încheiat fără un acord privind retragerea israeliană şi garanţiile internaţionale solicitate de partea palestiniană. Discuţiile urmează să continue miercuri seară la Cairo, cu implicarea delegaţiei americane.

Acesta este contextul în care au sosit în Egipt emisarul special al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Preşedintele Donald Trump a adoptat marţi un ton optimist, declarând că „există posibilitatea să avem pace în Orientul Mijlociu”, în timp ce Israelul marca doi ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, într-un mesaj publicat pe X, că va continua să urmărească „întoarcerea tuturor celor răpiţi, eliminarea regimului Hamas şi garantarea faptului că Gaza nu va mai reprezenta o ameninţare pentru Israel”.

Şeicul Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, prim-ministrul Qatarului, considerat un mediator cheie, se va alătura discuţiilor, a confirmat un oficial citat de Reuters. Scopul participării sale este „promovarea planului de încetare a focului şi a acordului pentru eliberarea ostaticilor”.

La negocieri este aşteptată şi participarea şefului serviciilor secrete turce, conform surselor diplomatice.